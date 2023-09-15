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失業率不斷上漲 統計局調查：高校應畢生「慢就業」升至38%

中國新聞組／北京15日電
一名求職的中國學生觀看招聘職位介紹。（中新社）
一名求職的中國學生觀看招聘職位介紹。（中新社）

中國青年失業率屢創新高，並決定不再公布，當局引述調查報告指出，因家庭經濟條件改善和家長支持，加上畢業生對職業規畫期望更高，因此「慢就業」的趨勢日益顯著；據中國國家統計局新曝光的一份調查顯示，有高達38%的中國高校應屆畢業生受訪者選擇「慢就業」。

澎湃新聞報導，這份調查，由中國國家統計局上海調查總隊，於2023年4月中旬起，對4000多名該年度的中國高校應屆畢業生，展開就業創業情況專題調研。根據調查定義，所謂「慢就業」，指的是畢業後暫未進入就業市場的人群。

統計數據顯示，2023年，全中國高校畢業生達到1158萬人，上海就有23.6萬人，比去年同期增加9000人，均創歷史新高，因此今年慢就業的現象尤為明顯。

調查指出，今年應屆畢業生「慢就業」現象尤為明顯，綜觀近年情況，比率從2015年的15.9%，持續攀升到2023年的38%，8年間提升22.1個百分點，選擇繼續深造的比率8年間提升17.3個百分點。

其中，選擇暫緩就業的比重近兩年上升趨勢有所加快，從2021年的2.8%，提升到2023年的6.0%，上升3.2個百分點。而相較於2015年，暫緩就業的比重幾乎增長四倍。

從原因來看，調查顯示，93.2%選擇慢就業的畢業生表示，他們是出於提升求職競爭力和就業質量等積極動因，同時，有多數家庭對孩子慢就業的打算表示支持，比率達91%。

調查顯示，選擇慢就業的畢業生求職主要考慮薪酬和福利待遇與發展前景，平均期望月薪為人民幣1萬1141元（約1532美元），高於直接就業畢業生的887元。

而且慢就業的青年更看重工作環境的良窳，以及能否達成自我價值實現的目標，當前慢就業的中國畢業生選擇教育行業居多比率達29.1%，其次是文體娛樂業、公關管理、金融等。

中國國家統計局上月15日宣布，8月起暫停發布青年人等年齡段失業率，港媒01發表評論指出，官方此舉很可能有「難言之隱」，但不代表問題不存在。

文章並引述中共已故領導人鄧小平的話說，「生活水平究竟怎麼樣，人民對這個問題感覺敏銳得很。我們上面怎麼算帳也算不過他們，他們那裡的帳最真實」；而「實事求是」，歷來是走出困境的關鍵。

就業 教育 中共

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