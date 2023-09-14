蘋果、華為肉搏戰 富士康打工人時薪洩露贏家

龍華富士康招聘派遣工中介表示，做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。(路透資料照片)

蘋果與華為 貼身「肉搏戰」誰能略勝一籌或從組裝工廠或可略知一二。第一財經報導，從龍華富士康招聘派遣工中介得知，主要做華為等手機產品的部門，鐘點工時薪已超過製作蘋果手機的部門。

報導指出，多名仲介人員近期表示，蘋果手機相關部門持續招聘後人數基本已滿。雖然富士康龍華招聘公眾號顯示主要做蘋果手機的iDPBG部門還在招鐘點工，時薪人民幣21元(約2.8美元)，但部分仲介近兩日已未接到招工需求；而鄭州 富士康負責iPhone 組裝等業務的iDPBG也停招鐘點工和返費工。

與此同時，富士康龍華做華為等手機品牌訂單的富士康ACKN部門（現為FIH部門）仍在高價招人，12日公布的鐘點工時薪人民幣26元(約3.5美元)。除做手機攝像頭、需穿防塵服的WWW事業群外，這是富士康龍華目前最高薪招人的部門。

有中介招聘海報顯示，若以時薪25元計算，月綜合收入落在人民幣6500~8000元，高於iDSBG等部門。在富士康龍華整體招聘需求有所下降情況下，目前包含華為等手機業務的ACKN部門需求仍較高，目前時薪偏高。

報導指出，如果以短工計算，ACKN部門時薪高於主要生產蘋果產品的iDPBG，雖然11月該部門時薪將小幅下調，但以短時工作計算，收入還是比蘋果相關部門更高。不過，iDPBG的優點則在於訂單長期相對穩定，且工作強度相對不大。

蘋果於13日凌晨推出iPhone15，但反響不如預期，反而早些天「未發先售」的華為Mate60博取了全球消費者的眼球，在「華為手機歸來」的氣勢下聲量持續上漲，這反應在華為與蘋果門市也有明顯人氣落差。

此前第一財經報導，在走訪深圳多家手機門店發現，某商場內，已預售新機的華為門店、iPhone發布會之前的蘋果門店，兩家對面門店的熱鬧與冷清形成對比。