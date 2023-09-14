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高鐵上化妝不文明？宣傳片遭質疑不尊重女性 製作方澄清

中國新聞組／北京14日電
高鐵宣傳片裡的「在高鐵上化妝」內容。（視頻截圖）
高鐵宣傳片裡的「在高鐵上化妝」內容。（視頻截圖）

「中國鐵路」日前發布「文明出行」官方宣傳視頻，其中題為「『美妝博主』的美麗出行」被網友質疑將「在高鐵上化妝」列為不文明行為，是不尊重女性。高鐵客服人員回應稱，高鐵上沒有不能化妝規定，已請相關部門調查處理。製作單位則表示，宣傳片本意並非呼籲女性不要在高鐵上化妝，而為提醒旅客文明出行，顧及他人感受，絕非不尊重女性。

影音來源：YouTube

綜合上觀新聞、紅星新聞報導，在宣傳片中，一位號稱擁有百萬粉絲的美妝博主在高鐵上化妝時，將乳液滴在鄰座旅客胳膊上，用刷子沾取散粉時飛粉嚴重，飛到了旁邊乘客身上。視頻中還配文：「如果能替他人考慮，你會更美麗。」視頻最後顯示「小貼士」：尊重他人，愛護公共環境，別讓不文明行為影響列車應有的美感。

高鐵宣傳片裡的「在高鐵上化妝」內容。（視頻截圖）
高鐵宣傳片裡的「在高鐵上化妝」內容。（視頻截圖）

報導指出，網友質疑在高鐵上脫鞋、腳翹桌板、大聲喧嘩、踩椅子、聲音外放等行為更加反應不文明，不明白為何會選用女性高鐵上化妝作為不文明行為素材；還有網友認為化妝沒有影響到他人，並指出拍攝的內容很不符合實際，視頻中女子化妝甩乳液和飛粉不符合實際情況，只有對化妝真正不懂的人才會甩成畫面那種情況。

據報導，該宣傳片出自「中國鐵路」官方帳號，是「文明出行」系列視頻的第5集，標題為「『美妝博主』的美麗出行」； 該系列視頻目前已更新至第28集，涵蓋高鐵霸座、兒童出行吵鬧、車廂內大聲外放等多個主題內容。

「文明出行」系列視頻由「人民鐵道」報業有限公司影視中心出品，製作單位工作人員表示，宣傳片的製作本意並非呼籲女性不要在高鐵上化妝，而是為了提醒廣大旅客，能夠文明出行，顧及他人感受。

高鐵客服人員表示沒有高鐵上不能化妝相關規定，其他情況會有相關部門調查處理。

高鐵宣傳片裡的「在高鐵上化妝」內容。（視頻截圖）
高鐵宣傳片裡的「在高鐵上化妝」內容。（視頻截圖）

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