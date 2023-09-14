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只花5.97秒 江蘇6歲女童破三階魔方世界紀錄

中國新聞組／北京14日電
六歲小將曹豈嫻以5.97秒的成績，WCA魔方打破了三階平均女子世界紀錄，成為第一個打破女子世界紀錄的中國選手，也是世界上唯一一個平均6秒以內的女子選手。（視頻截圖）
六歲小將曹豈嫻以5.97秒的成績，WCA魔方打破了三階平均女子世界紀錄，成為第一個打破女子世界紀錄的中國選手，也是世界上唯一一個平均6秒以內的女子選手。（視頻截圖）

江蘇海安市實驗小學一年級的六歲小將曹豈嫻第一次參加WCA魔方國際公開賽，以5.97秒的成績打破了三階平均女子世界紀錄，成為第一個打破女子世界紀錄的中國選手，也是世界上唯一一個平均6秒以內（sub6）的女子選手。

揚子晚報報導，從幼兒園第一次接觸魔方開始，曹豈嫻就從未停止過進階的腳步，二階、三階、斜轉魔方、金字塔魔方，她都玩得很「溜」。2021年暑假，曹豈嫻參加了「最強大腦」魔方冠軍王鷹豪的暑期魔方提速夏令營。

王鷹豪表示，「「當時她只有4歲，但在教學的過程中，我驚喜地發現，她在魔方上有著極高的天賦，學習速度也非常快。」據報導，這次夏令營後，王鷹豪正式收小豈嫻為徒。天賦加努力，千里馬遇伯樂，在王老師的指導下，小豈嫻的成長飛速，接連拿下了多次全國冠軍。

報導指出，小豈嫻的媽媽錢晶晶說，「三階魔方練習時，從12秒到10秒，我記得很清楚，她練了三個多月，三個多月裡，她從來沒說過苦和累。」12秒變10秒，10秒變8秒…最終5.97秒，對小豈嫻來說，每一個傲人的成績背後，都是漫長的堅持和不斷的努力。

小豈嫻表示，「我有三個目標，第一個目標是打破世界紀錄，第二個目標打破女子單次世界紀錄，第三個目標是成為女子世界紀錄保持者。」她實現了第一個目標，首次獲得世界排名，位列第31位，女子第一，「接下來，我的目標是打破4.4秒的女子單次世界紀錄」。

曹豈嫻（右）在練習魔方。（取材自紫牛新聞）
曹豈嫻（右）在練習魔方。（取材自紫牛新聞）

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