救房市兼留人才 瀋陽補貼在校生買房

瀋陽將買房補貼擴大到職校和大學的「在校生」，引發熱議。(取材自中新周刊)

中國遼寧省省會瀋陽日前大力度宣布取消房地產限購、限售措施，還將買房補貼擴大到「在校生」，在職校和大學讀書的學生，買房每100平方米可獲得200元(人民幣，下同，約28美元)補貼，引發廣泛討論。

中新周刊報導，瀋陽市房產局4日發布「關於進一步支持剛性和改善性住房需求的通知」，其中最引發議論的，是對大學、中等職校在校生及新畢業生（畢業5年內），購買新建商品住房給予全額契稅補貼。其中在校生再給予每平米200元的購房補貼。

此外，到瀋陽就業 、創業的高校畢業生首次購房，大學畢業生一次補貼2萬元，碩士畢業生補貼4萬元、博士畢業生補貼7萬元。

報導指出，這項政策的爭議之處在於，在校生還沒有出社會工作，自身並沒有收入。廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，這一政策針對的購房群體其實是「學生的父母」。目前在校生購房，不論是全款，還是每月房貸，基本上都由父母負擔。

報導稱，包括瀋陽在內的多個城市，如果以子女的名義貸款 買房，父母都可以成為共同還款人。

其實為高校畢業生提供購房補助的城市屢見不鮮，此次瀋陽最大的不同，是增加了「在校生」。專家分析，瀋陽是希望藉此留下更多高校人才。在李宇嘉看來，這一變化意味著城市的「搶人」競爭已從「搶」畢業生「內卷」到「搶」在校生。

儘管瀋陽這一波又推出有利房市的措施，但瀋陽不是北京 、上海，民眾購房熱情很難在短時間內被迅速點燃。當地房仲業者直指，「看房的還是沒想像中那麼多」。