十一遊火爆 預訂增5倍 歐洲團掃光

中秋十一超級黃金周將至，出境遊泰國是熱門地。(新華社)

今年連休8天的中秋十一超級黃金周將至，數據顯示，旅遊預訂量較去年同期大增近5倍，機票、酒店周環比增長率均超過50%，景區門票預購也倍翻，歐洲長線遊團更是全部售罄。有網友稱，經濟型酒店房價 直逼高端酒店，「隔一天，價格就漲200元(人民幣，下同，約28美元)」。

每日經濟新聞報導，在強烈出行預期下，長線遊市場增長迅速，其中新疆 、西藏、青海、寧夏、黑龍江等以長線遊為主的省分相關旅遊產品熱度年比漲幅均超過300％。其中，新疆相關旅遊產品搜索熱度增長超過10倍。

同時熱門景點的酒店普遍漲2至3倍，「北京 、上海、成都的如家、漢庭酒店全部漲價，日常每晚300元的大床房都漲逾700元，甚至近千元。」多個網紅旅遊城市，經濟酒店房價直逼高端度假酒店。

澎湃新聞報導，出境遊部分，攜程數據顯示，出境機票的主要搜索目的地前三為泰國、南韓、美國；歐洲線則已全部售罄，包括西班牙、葡萄牙、瑞士、法國、義大利、匈牙利、塞爾維亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、希臘、冰島、丹麥、伊朗等。

旅遊需求也推升了機票價格，攜程數據顯示，十一國內機票人均客單價為1293元，較暑期上漲兩成；「中秋＋十一」假期出行的機票均價較五一假期上漲13％。