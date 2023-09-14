醬香拿鐵暴紅後 茅台再跨界推巧克力 網：老少通吃

茅台和德芙攜手推出酒心巧克力，強調「入口即化、回味悠長」，市場看好熱銷可期。(取材自微博)

中國白酒茅台與咖啡 連鎖品牌瑞幸日前推出含茅台酒的「醬香拿鐵」迅速暴紅，茅台13日晚又在官方微博 發布一張意味深長的海報寫道「入口即化、回味悠長」，並預告「9月16日，敬請期待」。隨即德芙官方微博14日揭露，「與茅台聯名商品16日上市」。

中國證券 時報及每日經濟新聞日前曾引述知情人士透露，茅台巧克力即將上線；如今確定，與德芙（DOVE）合作的茅台酒心巧克力將上市，市場皆看好熱銷潛力。

中國基金報報導，今年5月29日，茅台冰淇淋上市一周年活動上，貴州茅台董事長丁雄軍透露，除持續深耕現有的六款茅台冰淇淋產品，還要加大研發酒心巧克力、含酒飲品、棒支、軟冰等不同類型、價位的特色產品。如今，茅台巧克力來了。

此前推出的茅台酒心巧克力。(取材自微博)

據了解，茅台巧克力採用高品質巧克力和53度茅台酒製作，每一塊都蘊含著醬香和甜香，是一種獨特的味覺享受。

報導指出，茅台「醬香拿鐵」上架首日，銷量即突破542萬杯，銷售額破1億人民幣(約1382萬美元)，被視為茅台跨界品的一個成功案例。

此外，還有消息指出，茅台將推出茅台辣椒醬，但遭到否認。據悉，茅台內部的確有過辣椒醬產品，且早在2019年就有了，但主要是員工食堂在用，辣椒原料主要來自對口幫扶縣等。

網友評論說，「茅台是不會放過年輕人了」、「不得不說茅台是懂年輕人的，會玩營銷的」、「是茅台賣不出去了嗎？怎麼就盯上了我等窮人的錢包」、「茅台：年輕人不喝酒，那我就想著辦法融入年輕人」、「所以茅台除了喝跟收藏，開始走支線了嗎」、「瑞幸：親愛的雪，我已嫁入豪門」、「買酒的人不喝，喝酒的人不買，我先是和瑞幸合作，推出茅台咖啡，再是茅台巧克力，最後是老少通吃」。