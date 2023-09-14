成龍買華為新機受注目 中港網友卻狂喊：別讓他代言

成龍在成都一家華為門市挑選手機的樣子，被中國網友捕捉。（翻攝自小紅書）

華為 發表Mate 60新機後，被視為突破美國科技封鎖的重要里程碑，引發中國民眾搶購、輿論關注，日前甚至有中國網友在成都崇州的華為門市「捕獲」演員成龍，也在現場挑選的畫面，但隨著訊息轉發，不少中國、香港 網友卻紛紛在社交平台喊話華為，「千萬別讓他（成龍）代言」，引發對成龍代言產品翻車史的熱議。

綜合港媒、中媒快科技等報導，日前有中國網友揭露，他在華為在四川成都崇州的一家旗艦店，偶遇也在看新手機的成龍，因為怕打擾沒去要簽名，在離開時骨氣勇氣詢問能否合照也被助理婉拒，坦言很可惜。

值得注意的是，據報導，成龍當時是要去查詢購買Mate 60 Pro ，還把玩了樣品機，停留了約半小時，但店員告知他庫存短缺、暫沒現貨，只能預訂，最後成龍只好買了另一部華為手機，為Mate X3。

事發後，不少網友喊話華為常務董事余承東，要他趕緊掉貨給成龍，甚至請他代言，並起底成龍多年使用華為手機的歷史，例如成龍多年前曾在一場電影發布會上，從包裡拿出三台華為手機，表明自己一直在使用。

但有鑑於成龍過去代言產品的翻車歷史，也引發正反討論，巴士的報、新浪香港報導直言，中國、香港網友均擔心華為真的找成龍代言，因為他的「代言魔咒」早在1994年就開始。

根據整理，當時成龍先代言「小霸王中英文電腦學習機」，但後來該品牌被同行抄襲，競爭力迅速下降，核心人物也離開另創品牌，接著成龍代言「霸王」洗頭水，卻被發現內容物有致癌 疑慮，後續許多代言產品也遇到困難。