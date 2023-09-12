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睽違10年 北京「地壇書市」重開 1天湧入10萬人

特派記者廖士鋒／北京12日電
北京書市9月8日起在地壇公園舉辦，這是2013年以來首度回歸地壇公園。（記者廖士鋒／攝影）
北京書市9月8日起在地壇公園舉辦，這是2013年以來首度回歸地壇公園。（記者廖士鋒／攝影）

作為中國政治與教育中心，北京市有明清以降數百年的「書市」傳統，而「淘書」也是北京市民重要的文化活動與生活記憶。北京書市舉辦地點今年回歸到2013年以前的地壇公園，這睽違十年的重現，引來人潮爆滿。官方統計，僅10日1天，就湧入了10萬人次。

記者實地觀察，書市現場人潮湧動，整個地壇公園熱鬧程度不亞於周末的故宮、頤和園、恭王府等知名景點，不少民眾手上提著的薄薄塑膠袋都裝了近十本書籍。一位店家表示，8日和9日北京持續大雨，生意不是太好，10日生意好轉許多。

本屆地壇書市舉辦期間是9月8日至18日，為期11天。現場200多家參展商販售的書籍達40萬冊，不少是五折售賣，較精美印刷的書籍則是八折出售，一些平常昂貴的大塊頭套裝書，因難得打折而受到民眾搶購。有舊書更是1本人民幣15元（約2美元）就可入手，滿足了許多北京市民「淘舊書」的愛好。

北京書市睽違十年回歸地壇公園。圖為民眾在書市翻閱舊書。(記者廖士鋒／攝影)
北京書市睽違十年回歸地壇公園。圖為民眾在書市翻閱舊書。(記者廖士鋒／攝影)

北京書市歷史悠久，也曾多次更改地點。1949年中共建政後首次北京書市是1957年，爾後新華書店在1979年於勞動人民文化宮（即太廟）舉辦第二次書市，後來北京內還有其他書市舉辦，但主要仍是太廟書市，2002年因北京市政協委員張慶威提出「保護太廟」，書市轉而進駐地壇公園。

地壇書市停辦是因為財務問題，書市承辦方坦言，書市營運受到網路書店衝擊，舉辦書市成本太高，不堪重負。

儘管書市銷售火爆，但近年來中國實體書店銷售表現不佳，也持續衝擊出版公司。據「北京開卷」發布報告，去年圖書零售市場同比下降近12%。北京某大學出版社，甚至取消了「發行」職務。

地壇書市10日人氣爆滿，官方統計當天有10萬人次的讀者參與。（記者廖士鋒／攝影）
地壇書市10日人氣爆滿，官方統計當天有10萬人次的讀者參與。（記者廖士鋒／攝影）

北京 書店 教育

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