救房市下猛藥 9城全面取消限購令 近30城優化政策

為挽救低迷的房市，中國迄今已至少有九個城市宣布全面取消「限購令」。（歐新社）

為刺激持續低迷的樓市，中國多地下猛藥，近日相繼宣布取消住房限購政策，釋放購買力。據統計，目前至少已有九個城市全面取消「限購令」，近30個城市調整優化限購政策。救房市成為中國官方近期的主要工作重點。

據每日經濟新聞報導，截至11日，中國已有廣東東莞、佛山，遼寧瀋陽、大連、浙江嘉興、江蘇南京、甘肅蘭州，以及山東濟南和青島共九個城市宣佈全面取消住房限購。

其中，人口第二大省山東的濟南和青島市，周一同日宣布擴大取消限購的範圍，實現全面取消限購。

此外，河南 鄭州、福建廈門、湖南長沙、天津等近30個城市，也優化了住房限購政策，取消局部區域限購或放寬限購群體要求。

央視財經頻道引述浙江工業大學中國住房和房地產 研究院院長虞曉芬表示，這些城市是基於房地產市場供求關係發生重大變化而做出的限購政策調整，對提升市場活躍度，穩定市場有積極作用。

虞曉芬認為，不排除更多同一層級甚至更高層級的城市取消全域限購政策，不過總的原則是應根據供求關係「因城施策」、「因區施策」。

近幾年來，中國高層不時強調「房住不炒」，各地政府尤其是一、二線城市也推出各種限購、限貸、限售措施，企圖遏制過熱的房地產市場，避免房地產泡沫過大導致金融危機。

但過去兩年，受新冠疫情衝擊，包括恆大、華夏幸福、碧桂園等著名地產商紛紛爆雷，中國房地產市場遭受重創，也削弱了公眾對房市的信心。

今年8月以來，中國官方已推出多項措施，包括推動各地落實首套房貸款 「認房不用認貸」政策、降低存量首套房貸利率等，意味著救市成為官方近期的主要目標。