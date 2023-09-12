懟網友「哪裡貴」掉粉百萬 李佳琦直播間哭著道歉

李佳琦在直播間揮淚致歉。(視頻截圖)

「直播一哥」李佳琦為79元花西子眉筆「哪裡貴」狂懟網友，讓他在直播間秒翻車，南方都市報報導，一天之內李佳琦微博 粉絲脫粉近80萬，11日晚開播後，李佳琦在直播間哭著道歉，網友則痛批李佳琦忘了初心，「是因為我們的麥麥麥你才是李佳琦」。

來源：youtube

李佳琦11日在微博發文就回懟行為道歉，但是並未平息爭議，不僅評論區翻車，微博粉絲也在減少；從直播爭議前3043.5萬至截稿前2923.1萬，比直播爭議前少了約120萬粉絲。據報導，9月11日晚開播後，李佳琦在直播間哭著道歉，「我不應該，也沒有資格站在個人的角度，隨意去評論任何一位網友。我之前說過，李佳琦的羽毛是所有女生一片一片賦予我的，無論什麼時候我都不應該忘記，我來自哪裡。對不起，我讓大家失望了。」

不過網友冷回：「希望你記住：不是因為你是李佳琦我們才去麥麥麥的，是因為我們的麥麥麥你才是李佳琦，好了，我要繼續加班掙花西子了！」

此外，還有消息稱，李佳琦給花西子帶貨佣金為80%，一名美妝直播電商 從業者指出，佣金比率是75%。對此，花西子稱，網絡上有關花西子對李佳琦的返佣高達60%-80%，甚至是超過100%等均是不實謠言，花西子與李佳琦的合作返佣比率屬於行業平均水平。

這款讓李佳琦和花西子同時上熱搜的眉筆究竟賣得貴不貴？商品信息顯示，該產品的生產方為上海市永力筆業有限公司。在淘寶搜索「永力眉筆」發現，售價在1到2元左右。

還有網友將各美妝品牌眉筆每克的價格做整合，發現花西子的眉筆每克價格高於大部分美妝品牌，植村秀的經典砍刀眉筆平均每克67.6元，花西子每克價格329.2元。

而據天眼查App 顯示，直播間起家的李佳琦名下共關聯19家企業，均為存續狀態，商業版圖涉及電子商務、文化傳媒、網絡科技、管理諮詢等。值得一提的是，今年7月以來，李佳琦和母親已共同成立上海愚安管理諮詢有限公司、上海琦焜管理諮詢有限公司、上海琦銳新媒體科技有限公司3家公司。