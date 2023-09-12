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飛機上試打Mate 60衛星電話 華為高管警告：這是違規行為

記者陳言喬／綜合報導
有博主拿華為Mate 60 Pro在飛機上測試衛星通話，表示能成但條件苛刻。(取材自微博「科技小辛」)
有博主拿華為Mate 60 Pro在飛機上測試衛星通話，表示能成但條件苛刻。(取材自微博「科技小辛」)

華為最新開售的Mate60 Pro系列手機搭載了衛星電話功能備受關注，許多拿到新機的機主紛紛展開測試，有新疆牧民在無人機成功撥通衛星電話，更多人在飛機上測試，但也引來飛行安全的擔憂。

華為Mate60 Pro系列手機上周發表後，引發全球關注，美國和業界紛紛探詢他的晶片來源，消費者更是關注這款能打衛星電話的手機性能。

華為官網介紹，在無WLAN和移動資料網路覆蓋的戶外無遮擋區域，可支援用戶在天通衛星網路下繼續使用電話、短信等基礎功能。

北京青年報報導，11日一早網上有數碼博主發布「華為Mate 60在飛機上能連衛星嗎？博主實測：可以 但條件苛刻」文章及視頻，曬出自己在飛機上測試相關功能的經歷。另據新浪網報導，有一名男子9日在新疆的無信號牧場用華為新機打通衛星電話。

不過，針對用戶在飛機上打衛星電話的行為，華為終端CTO李小龍11日中午左右發布微博表示：最近有一些用戶使用Mate60 Pro的衛星電話功能在民航飛機飛行階段通話並錄製視頻傳播，這是違反相關飛行安全規定的。請各位用戶切記在飛機飛行階段一定要開啟飛行模式，遵守各項飛行安全法規。

報導指，天通衛星移動通信系統已經實現對中國領土、領海的全面覆蓋，可廣泛應用於海洋漁業、應急救援等多個場景。在服務區內，用戶可以使用話音、短信、資料通信及位置服務。

報導稱，根據華為官方提示，在使用時，用戶需要「在向南180°開闊無遮擋的地方，根據手機介面提示，調整手機左右傾斜角度及前後俯仰角度，連接成功後，保持姿勢，儘量不要發生較大幅度的變化」。

目前華為的衛星電話僅與中國電信合作，資費有多種方案，第一種是月租10元人民幣（下同），包含2分鐘衛星通話。撥打中國大陸、港澳台地區電話，每分鐘9元。撥打國際長途，每分鐘20元。撥打國際衛星電話，每分鐘50元。

還有語音包套餐，每月200元50分鐘，每月300元100分鐘，每月500元200分鐘三種。

今日頭條報導指，這個費用對照一般電話「價格真是可以了」，但如果你是專業人士，經常出入環境比較惡劣的地區，還是建議購買衛星電話。有網友指：「這是關鍵時刻的救命機」。

有博主拿華為Mate 60 Pro在飛機上測試衛星通話，表示能成但條件苛刻。(取...
有博主拿華為Mate 60 Pro在飛機上測試衛星通話，表示能成但條件苛刻。(取材自微博「科技小辛」)

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