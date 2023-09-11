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海葵颱風肆虐廣西玉林 多地爆發土石流已致7人遇難

中國新聞組／即時報導
海葵颱風帶來的暴雨在廣西玉林多地引發土石流，多條道路因此受損中斷。（取材自微博《中國消防》）
海葵颱風帶來的暴雨在廣西玉林多地引發土石流，多條道路因此受損中斷。（取材自微博《中國消防》）

今年第11號颱風海葵及其殘餘環流連日來為福建、廣東、香港等地帶來強降雨，廣西多地10日至11日也出現「特大暴雨」。據央視新聞報導，廣西玉林還因此發生多起山體滑坡事件，目前已造成7人不幸罹難。

報導稱，9月9日至11日，受海葵減弱後的殘餘環流西移影響，玉林大部分地區都出現持續強降雨天氣。受暴雨影響，11日，玉林多條公路受損，土石流還導致7人遇難。

經濟日報報導，對於海葵颱風「個頭並不大」，強度也不算強，何以減弱為熱帶低壓後，能帶來如此大的降水和破壞力？大陸中央氣象台首席預報員張濤表示，主要原因是海葵背後有源源不斷的南海季風助力。

張濤指出，海葵殘留系統主要起到匯聚水汽的作用，它把充沛的南海季風水汽聚集到了自己的途經區域，加上它「步子慢」、滯留時間長，造成所經之處連續幾日出現強降水，累計雨量大。

報導稱，事實上，「小颱風」帶來大影響的例子並不少見。張濤表示，比起典型強颱所具備的兩個要素：充沛的水汽條件和足夠的動力條件。

像海葵這樣登陸後殘留系統和初期強度不強就登陸的颱風，或者尚未長成就「夭折」的颱風，它們的共同特點是風小且動力條件不足，但由於具備較強匯聚水汽的能力，當通過釋放對流能量的方式來補足動力條件時，就會帶來比較強的降水。

預計海葵殘餘環流影響將在9月12日結束，未來幾天，受冷空氣南下及南海季風北上的共同影響，江南、華南地區仍將出現降水。

海葵颱風殘餘環流導致廣西玉林發生多起山體滑坡事件，目前已造成7人不幸罹難。（取材...
海葵颱風殘餘環流導致廣西玉林發生多起山體滑坡事件，目前已造成7人不幸罹難。（取材自微博《中國消防》）

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