科創「理想城」 深圳、上海排全球前5 吸引力已超越歐美

「2023理想之城」問卷調查結果顯示，深圳排名全球第二。（中新社）

一項針對各國800多位科學家所做的「2023理想之城」問卷調查結果顯示，他們心目中理想的科創中心城市，新加坡 居首，其次是深圳、波士頓、上海、紐約。北京 、上海已進入全球高水平科技人才團隊集聚的城市前列，但中國城市的原始創新能力有待提升。分析並稱，結果顯示上海、深圳等亞洲城市對全球科學家的吸引力，總體上已超越歐美城市。

解放日報報導，「2023理想之城--邁向教育 、科技與人才高度發展的全球城市」日前在2023浦江創新論壇上發布，分析了20座科創中心城市的優勢和短板； 調研報告顯示，STEM（科學、技術、工程和數學）教育和科技人才是北京的顯著優勢，上海在教育、科技、人才三方面都有較為全面的優秀表現，深圳高度符合創新人才的理想，但在教育方面有所不足。

報導指出，值得注意的是，北京、上海、深圳、新加坡等亞洲城市對全球科學家的吸引力，總體上已超越歐美城市，這在一定程度上體現了世界科技人才中心從歐美向亞洲轉移的趨勢。

上海市科學學研究所王雪瑩副研究員介紹，中國城市在STEM專業本科和研究生教育方面獲得了受訪科學家的較高評價，但在激發青少年興趣的早期科學教育方面，與紐約、新加坡等城市有一定差距。

報導說，在支持青年科研人員充分發揮想像力、創造力和冒險精神以及開展自主探索創新方面，深圳獲得了較高評價，北京和上海的得分則不高。這意味著，中國城市在創新體系建設中，有必要進一步加強對青年科研人員的重視和支持。

此外，在人才發展方面，科學家們普遍認為，北京、上海已進入全球高水平科技人才團隊集聚的城市前列，而深圳的世界一流人才團隊數量相對較少。然而在支持人才充分發揮智慧、實現自身價值的城市人才環境方面，科學家們對深圳的評價超過北京和上海。

在支持不同國籍、文化背景的人才無縫融入和緊密合作方面，以及全社會對於教育、科技和人才的尊重、支持程度方面，深圳也獲得了較高評價。