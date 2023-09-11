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最窄20cm …上海網紅「紙片樓」要拆了 網友紛喊可惜

中國新聞組／北京11日電
上海網紅「紙片樓」吸引眾多網友來打卡。（取材自微博）
上海網紅「紙片樓」吸引眾多網友來打卡。（取材自微博）

說起上海的網紅地標，就不得不說到牆面最窄的只有20厘米的「紙片樓」。然而，近日傳出「紙片樓」所在的福建路地塊是黃浦區舊區改造項目，自2021年啟動徵收，隨著居民陸續搬離，到今年6月份已經清空準備開發。消息傳開後，不時有路人或「老鄰居」前來打卡，給獨特的「紙片樓」拍照留念，不少網友也表示，「拆了滿可惜」。

影音來源：YouTube

北京青年報報導，說起上海的網紅地標樓，除了眾所周知的武康大樓，位於南京路步行街背後，寧波路、石譚弄上的「紙片樓」也一定會被眾人想起。事實上「紙片」的形狀是一種視線錯覺，整幢樓其實是帶有三角的多邊形建築。

類似的老樓在上海並不罕見，譬如南昌路、淮海路、武康路一帶都有，過去在造樓時往往會將地界利用到最大限度，貼著馬路邊建樓。但現在幾乎沒有人會這樣設計樓房了。

市民曹先生原先在寧波路附近上班，每每路過「紙片樓」總會被它獨特的造型所吸引，「聽說『紙片樓』要拆，前幾天去外灘附近辦事，我又順道去看一眼。人去樓空後，空蕩蕩的弄堂很容易勾起懷舊情緒。」一些搬走已有時日的「老鄰居」們，也經常會順道去張望一眼。

雖然此前的居民都已搬離，但只要網絡上出現「紙片樓」的照片或消息，就會有老鄰居或是其子女、孫輩出來留言，懷念起曾經的生活。

市民李女士表示，她的爺爺奶奶在「紙片樓」生活了幾十年，以前每逢周末，父母就會帶著她來看望爺爺奶奶，每到暑假，她都會來「紙片樓」住，聽爺爺說在以前的奇聞異事，找樓上的小夥伴玩。

網友ace說，很懷念在「紙片樓」所在的無錫小區度過的童年，但也確實到該淘汰的時候，「想像一下，一家幾口人住在一間只有一扇窗戶的房子，24小時需要開燈，幾戶人家合用一個廁所，天天倒馬桶，這樣的居住環境，居民們是非常盼望能改善的。 」

老鄰居們除了回憶，也關心「紙片樓」的未來。根據黃浦區發布的消息，「紙片樓」所在地塊的未來發展仍在規畫中。

上海「紙片樓」最薄處只有20公分。（取材自張諾娃娃微博）
上海「紙片樓」最薄處只有20公分。（取材自張諾娃娃微博）

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