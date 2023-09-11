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身上開個動物園 「15蛇+4蜈蚣+1蜥蜴」 女闖深圳海關被攔

中國新聞組／北京11日電
深圳海關日前查獲一名女性旅客，身上藏了15條蛇、4隻蜈蚣、1隻蜥蜴。（取材自微信公眾號「海關發布」）
深圳海關日前查獲一名女性旅客，身上藏了15條蛇、4隻蜈蚣、1隻蜥蜴。（取材自微信公眾號「海關發布」）

中國流行飼養「異寵」，亦即另類寵物，導致各種怪異走私行徑頻傳。中國海關總署辦公廳微信公眾號近日發布新聞稿稱，深圳海關日前在福田口岸旅檢進境渠道查獲一名女性旅客，身上竟綁藏了9條活體王蛇、6條活體豬鼻蛇、4隻活體秘魯巨人蜈蚣、1隻活體柔蜥屬蜥蜴，均為外來物種。

來源：YouTube

中國海關形容這名女子「身上開了個動物園」。 海關關員是在深圳福田口岸旅檢進境渠道發現，一名女性旅客衣物緊繃、行走姿勢怪異，隨即引導其至查驗台進一步查驗。經檢查，在女子的褲兜、腰部、胸前查獲綁藏的活體動物一批。目前，該批活體動物已移交相關部門處理。

類似的情況在海關並不少見，只是此前沒有一次性攜帶這麼大量動物的案例，此次查到的女子也算是極端的例子了。

一名女性旅客竟在身上藏了15條活蛇，企圖走私到中國。（取材自微信公眾號「海關發布...
一名女性旅客竟在身上藏了15條活蛇，企圖走私到中國。（取材自微信公眾號「海關發布」）

網友表示，這真的是在身上開了家動物園啊；膽大心也大，這要是被咬上一口，非死即殘了吧；都是外來物種，這要是造成氾濫，該如何治理。

本月稍早，深圳海關也查獲一名女性旅客，身上藏了16隻活體印尼斑帆蜥，企圖走私入境中國。今年7月，深圳海關在一名入境旅客的褲袋裡查獲14條活蛇，其中3條為球蟒。

今年6月，深圳海關查獲一名入境女性旅客以絲襪包裹5條活體玉米錦蛇，再將這5條蛇藏在自己胸部企圖走私到中國。

一名女子經福田口岸由香港入境深圳時，被海關工作人員發現其身上綁藏了15條蛇、4隻...
一名女子經福田口岸由香港入境深圳時，被海關工作人員發現其身上綁藏了15條蛇、4隻蜈蚣以及1隻蜥蜴。（取材自微信公眾號「海關發布」）

動物園 微信 印尼

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