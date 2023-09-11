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男子河邊磨鋼筋 堅持2000多天卻連花紋都沒磨掉 為啥？

中國新聞組／北京11日電
男子每天堅持去河邊磨的鋼筋，據網友稱是8級地震都震不斷的螺紋鋼。（取材自海報新聞）
男子每天堅持去河邊磨的鋼筋，據網友稱是8級地震都震不斷的螺紋鋼。（取材自海報新聞）

一段「男子每天堅持去河邊磨鋼筋」的視頻近期在短視頻平台走紅，畫面中，男子記錄自己每天磨鋼筋的過程，說自己最初是為了解壓，至今已經堅持2000多天。由於男子的鋼筋除了表面更光滑，連花紋都沒有磨掉，有建築專業的網友解答稱，因為男子用的HRB400螺紋鋼，連8級地震都震不斷。

來源：YouTube

海報新聞報導，查詢其帳號發現，磨鋼筋男子有15.7萬粉絲，發布的第一條視頻是在今年的8月5日，該視頻中稱那是他磨針的第2233天。該男子自稱姓田，陝西西安人，從事送貨服務行業，從2018年左右開始磨針，「剛開始磨的是一根很粗的鐵棒，雖然粗了一點，但是它是鐵的，磨了不久頭就已經磨尖了。」

田先生表示，磨針起初是為了解壓，「那時候壓力比較大，感覺鐵棒磨針比較有意思，簡單粗暴。發的每一個視頻都能收到各種有趣的評論，看著這些五花八門的評論，一定會讓你忘掉所有生活中的煩惱與壓力。一件能讓你快樂的事情為什麼不干呢，所以就一直磨著。」後來，他發現每天磨針也能鍛鍊身體，拍成視頻分享出去，網友評論又會讓他快樂翻倍。

田先生稱，後來有一天，他一直磨的鐵棒突然丟了，怎麼都沒有找到，導致磨針停止了一段時間，後來才換成了現在磨的那根鋼筋，「磨了好一段時間，才發現這螺紋鋼不是一般的鐵，磨了一年只是磨掉了一點點而已！但是磨螺紋鋼分享出去的視頻評論更是五花八門，所以一直就沒有把它換掉。」

快科技報導，對於男子的鋼筋磨了這麼久都沒有被磨細，有建築相關專業的網友一眼就發現了問題——他用的HRB400螺紋鋼。

據悉，HRB400螺紋鋼是全中國90%的土木建築都會用到的材料，小到房屋建築的基礎、梁、柱、牆、板，大到高速公路、鐵路、橋樑、涵洞、隧道、防洪、水壩等公用設施都會用到。而且在這些設施中，HRB400螺紋鋼還都會被用到承重結構中，強度非常大，甚至普通切割機都磨不動，要用專業切割機才能切開。

建築專業的網友表示，HRB400螺紋鋼連8級地震都震不斷，這樣磨連1mm的主體變化都不會有。

男子每天打卡河邊磨針走紅。（取材自海報新聞）
男子每天打卡河邊磨針走紅。（取材自海報新聞）

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