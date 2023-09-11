回歸全球手機市場 華為：國內先行 海外後發

華為新手機掀搶購潮，獲央視封為「爭氣機」。(取材自新華網)

華為 日前發售Mate 60 Pro被視為重回手機市場的開頭砲。華為搶在蘋果iPhone 15上市前推新機，高達九成的中國製零組件比率，被視為突破美國封鎖。華為新機不只被央視封為「爭氣機」，更在中國引發搶購潮。華為不以此自滿，據多位接近華為的人士證實，華為已啟動全面回歸全球手機市場的通盤計畫，「國內市場先行，海外市場後發」。

電商報引述財經報導，華為Mate 60 Pro新機日前發售，被視為華為重回手機市場的開頭砲。據多位接近華為的人士證實，華為已經啟動全面回歸全球手機市場的通盤計畫，「國內市場先行，海外市場後發」。

報導稱，華為過去三年多重技術突破，為這次回歸打下了基礎，後續啟動是產品、渠道和市場。

報導指出，值得一提的是，該款手機開售不到一小時就售罄，隨後相關話題登上熱搜第一，多隻「華為概念股」也大漲。

據報導，Mate 60 Pro成為全球首款支持衛星通話的大眾智能手機，即使在沒有地面網絡信號的情況下，也可以撥打、接聽衛星電話。同時，Mate 60 Pro全面支持AI隔空操控、智感支付、注視不熄屏等智慧功能，並接入盤古人工智能 大模型，為消費者提供更智慧的交互體驗。其他方面，Mate 60 Pro搭載第二代崑崙玻璃，配備5000mAh，閃拍、肖像、微距等拍攝功能也有所升級。

據產業鏈人士透露，華為Mate 60系列已進行了充足備貨，首批備貨量達數百萬台，遠超前期產品。另有產業鏈人士稱，華為今年全年的手機出貨量目標已經由年初的3000萬部上調至4000萬部。

8月末，華為正式披露2023年半年報。數據顯示，今年上半年，華為實現營收3082.90億元人民幣(約422.5億美元)，去年同期為2986.80億元，同比增長3.2%；營業利潤 523.15億元，去年同期167.78億元；利潤總額521.58億元，去年同期168.78億元，淨利潤為465.23億元，去年同期為146.29億元，同比增長約218%。

報告顯示，華為今年持續投入研發，2023年上半年研發費用達到了826.04億元，上年同期為790.63億元，同比增加約35.41億元，同比增長4.4%。2022年，華為研發費用為1615億元，占全年收入的25.1%，研發投入創公司歷史新高。近十年，華為累計投入的研發費用超過9773億元。