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張勇卸任阿里巴巴所有職務 獲10億美元設科技基金

記者賴錦宏／即時報導
在卸任阿里巴巴集團董事長兼CEO後，張勇將繼續擔任阿里合夥人，並設立面向未來的科技基金。（路透）
在卸任阿里巴巴集團董事長兼CEO後，張勇將繼續擔任阿里合夥人，並設立面向未來的科技基金。（路透）

「雙11」推手張勇在卸任阿里巴巴集團董事長兼CEO後，再卸任阿里雲董事長和CEO，但將繼續擔任阿里合夥人，並設立面向未來的科技基金。阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信宣布，集團決定投資10億美元支持張勇設立的科技基金，以協助阿里對未來的科技布局打造更好的生態環境。

綜合財新網和第一財經報導，蔡崇信10日晚間發布致員工公開信宣布，他已於當日按計劃完成集團管理職務交接，由他接任集團董事會主席職務，吳泳銘出任集團CEO。董事會並接受張勇卸任阿里雲董事長與CEO職務的請求，阿里雲董事長與CEO即日起由吳泳銘兼任。

蔡崇信在信中盛讚張勇「加入阿里16年來，成績斐然」，經阿里合夥人討論，決定授予張勇，阿里史上第一個「功勳阿里人」榮譽稱號。

卸任後，張勇將掌管新設立的科技基金。蔡崇信稱，集團決定投資10億美元支持張勇設立面向未來的科技基金，協助阿里對未來的科技布局打造更好的生態環境。

张勇2007年空降阿里擔任淘寶網首席財務官後，參與設計淘寶的商業模式。大陸電商每年最重要的促銷活動「雙11」正是由他於2009年在淘寶組織發起的。當年「雙11」後，虧損多年的淘寶終於首度實現獲利。

2010年，阿里巴巴推出合夥人制，張勇以職業經理人的身分正式進入阿里最高決策層。2015年5月7日，張勇出任阿里巴巴CEO。2018年9月10日，阿里巴巴創辦人馬雲宣布，將於次年同日將卸任阿里巴巴集團董事局主席，由張勇接任。

面對當前內外情勢劇烈變化，阿里巴巴今年3月28日宣布，集團將拆分成「1+6+N」的數個獨立公司，啟動阿里巴巴成立24年來規模最大的組織變革。

所謂「1+6+N」中的「1」是指阿里巴巴集團成為控股平台；「6」是根據業務類型成立六大集團：淘寶天貓商業集團、阿里雲智能集團、本地生活集團、物流業務菜鳥網絡、國際數字商業集團，以及大文娛集團；「N」則是阿里透過內部育成和收購等方式控制的其他獨立公司，包括連鎖超市高鑫集團、百貨公司銀泰集團、醫藥電商阿里健康、新零售業態盒馬鮮生。

根據規劃，未來無論「6」或「N」，未來都將根據自身情況獨立進行融資和上市。

6月20日，阿里巴巴官方宣布，經董事會同意，張勇將於今年9月10日卸任集團董事會主席兼CEO職務。

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