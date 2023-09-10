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黑龍江至新疆 摩托18小時飆3300公里 交警要查

中國新聞組／北京10日電
網紅吳老臭自曝18小時從黑龍江飆車至新疆。(視頻截圖)
網紅吳老臭自曝18小時從黑龍江飆車至新疆。(視頻截圖)

摩托車博主「吳老臭」日前駕駛豪華品牌摩托車，單日行駛超過3300公里一事引發爭議。關於該博主是否存在超速行為一事，黑龍江省高速交警、新疆維吾爾自治區交警部門表示將介入調查。

新黃河報導，據該博主發布的視頻及定位地點顯示，7日凌晨4時許，他與摩托車出現在黑龍江省，疑似為某高速服務區，8日凌晨2時許，他與摩托車已抵達新疆維吾爾自治區。據該博主發布的摩托車車載電腦信息顯示，從7日起，該摩托車累計行駛超3318公里，平均時速為187公里。

來源：YouTube

為了此次騎行，該博主已經準備多日。8月初他曾發布視頻稱要「挑戰單日騎行3300公里」，有多位網友留言勸阻，稱此舉涉嫌違法，存在安全隱患。隨後，他再次發布視頻，稱挑戰3300公里的視頻已被舉報下架，並在視頻中稱，「我說跑，我肯定就跑，9月這個事就落實。」

9月8日，在該博主稱已經完成單日3300公里挑戰騎行後，不少網友提出質疑，認為國內路況難以完成上述騎行，並稱如果確實完成「挑戰」，也是大幅超速。

該博主回應稱，他確實完成了起點為黑龍江省，終點為新疆維吾爾自治區，共計超3300公里的駕駛騎行，「實際騎行18個小時，累計（花費）21個小時。」但關於具體路線，他表示不便透露。

機車博主發布的摩托車騎行數據。（取材自新黃河）
機車博主發布的摩托車騎行數據。（取材自新黃河）

關於網友提出涉嫌超速駕駛一事，他並未迴避，「涉及超速，肯定是超速。」記者詢問這種騎行是否存在公共安全隱患，「我不管摩友的爭議，不接受你這種採訪。」隨後，對方掛斷電話。

記者注意到，在博主抖音發布視頻中，多為摩旅或騎行相關視頻，截至目前，該帳號共有26.4萬粉絲，獲讚522萬。而除去這次單日騎行3300公里，該博主在以往的視頻中，多次稱其在短時間內完成長途騎行。

2021年5月28日凌晨，他曾駕駛摩托車從新疆哈密市出發，29日晚抵達北京，「2850公里，跑了一天一宿。」2022年6月16日，他從貴州省貴陽市出發，17日到達遼寧省葫蘆島市，「因為路上太堵了，跑了28個小時，2500公里。」

新疆 維吾爾 北京

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