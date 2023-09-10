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190天沒休假、「執勤室好熱」… 廣東保安猝死宿舍

中國新聞組／北京10日電
趙姓保安微信朋友圈裡發的全部是「執勤室好熱」。（取材自大風新聞）
趙姓保安微信朋友圈裡發的全部是「執勤室好熱」。（取材自大風新聞）

在廣東省中山市一家針織廠任職的48歲趙姓保安，上月下班後在廠外租住宿舍身亡。家屬指控，趙姓保安每天工作12小時，公司近200天沒安排他休假，且保安室內溫度超過40℃卻只有電扇，他死前在微信圈裡發出信息全部是「好熱」，質疑公司違法讓他嚴重超負荷上班致死，卻稱其是「非因公死亡」。律師則稱，家屬可向公司主張侵權賠償責任。

日華商報大風新聞報導，陝西漢中的李女士反映，其趙姓丈夫任職於利達針織廠有限公司，先後幹工14年多，今年8月24日早上家屬接到公司通知趙姓保安8月23日晚下班後在廠外租住的宿舍身亡。

李女士認為，丈夫之死與利達公司嚴重違反勞動法有直接責任，勞動法規定職工每月上班時間為176小時，而趙姓保安每月上班時間為平均360小時，嚴重超負荷上班。同時，趙姓保安將近200天連續上班沒休息過1天。且保安室西曬，在7月、8月連續40℃高溫的情況下，公司只提供電扇降溫。

保安室是個不足10平米的小房間，房間中只配備風扇，連空調都沒有。(取材自網易號「...
保安室是個不足10平米的小房間，房間中只配備風扇，連空調都沒有。(取材自網易號「冷眼社會觀 」)

家屬認為，該公司嚴重不遵守國家法律，不關心職工生命，導致趙姓保安回到租屋後夜間猝死。趙姓保安死前在微信朋友圈發布的四條微信朋友圈信息，均是：「這溫度，快要蒸熟了！」時間分別是：5月30日、7月11日、7月15日、7月26日。

利達針織製衣廠人事部負責人表示，趙姓保安在該公司工作了12年。家屬所說公司長達190天沒有安排趙姓保安休息的問題的確存在，原因是該廠有四名保安，因其中一人受傷；保安執勤室裡不僅配有風扇，還提供涼茶，與車間一線工人工作環境相比，執勤環境好很多。

該負責人表示，當地人社部門已經認定其非因公死亡，按照職工撫卹待遇條例給予直系親屬一次性撫卹金，但因家屬對該賠償金額有異議，目前就賠償問題進行協商。

陝西同步律師事務所律師馬聰表示，勞動者在下班後猝死，用人單位若存在侵權行為導致勞動者猝死的，家屬可以要求用人單位承擔侵權責任。

微信 猝死 高溫

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