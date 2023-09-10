仙子雕像太醜？ 河南官員：農村藝人仿製水平有限

在開園儀式上，當地鎮領導等人站在該雕像下方合影留念。（取材自新黃河）

近日有網友反映，河南 三門峽一景區雕像「缺乏美感」，並評價該雕像「容貌怪異，腰長腿短，身材比例並不協調，讓人不忍直視」。景區所在地三門峽市城鄉一體化示範區相關部門回應稱，雕像為村莊自行邀請當地兩位農村藝人仿製而成，引發不良揣測及負面網路影響，實因農村藝人水平有限，該雕像與原設計初衷差距較大所致。

河南洛陽王城公園牡丹仙子雕像。（取材自微博）

新黃河報導，在此前網友發布的一段自拍視頻中，該網友在景區現場稱呼該雕像為「牡丹仙子」，並稱「這牡丹仙子不敢恭維，不知道該用什麼詞形容」。之後，該名網友在評論區接連回覆其他網友稱該雕像「不好看」「一點也不協調」等。

來源：YouTube

另有網友發布視頻，將該雕像與洛陽王城公園「牡丹仙子」雕像進行對比後，稱三門峽「牡丹仙子」雕像「太醜」，不少網友紛紛跟評，認為該雕像設計者存在「審美缺陷」。

2021年3月，經村民舉薦，南宋村邀請民間藝人宋某、王某前往洛陽王城公園參觀學習，對洛陽王城公園內「牡丹仙子」雕像進行拍照留影。該雕像由南宋村村民梁某（已故）承建，由上述兩位民間藝人進行仿建，後建成南宋村「牡丹仙子」雕像一座，像高5.8米，花費8萬餘元。

2023年4月5日，陽店鎮南宋村舉行第三屆牡丹文化節開園活動。陽店鎮黨委書記，黨委副書記、鎮長等出席並講話。南宋村牡丹苑總投資 約人民幣300萬元（約40.8萬美元），占地近50畝，栽植牡丹1萬餘株，三年來增添各種遊樂設施20餘件，逐步發展成為集餐飲、休閒娛樂、賞花、親子 活動為一體的田園綜合體項目。

河南三門峽一景區雕像被指缺乏美感。（取材自新黃河）

「8月份以來，因該雕像引發的不良揣測及負面影響，實因農村藝人水平有限，該雕像與原設計初衷差距較大所致。我們將引以為戒，加強監管。」三門峽市城鄉一體化示範區相關部門工作人員說，下一步將對該「牡丹仙子」雕像進行整修和美化。