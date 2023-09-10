認房不認貸 10天24城響應 購房意願增15%

中國住建部日前推出「認房不認貸」政策力挽房市，各地政府積極響應。 (中新社)

中國住建部日前推出「認房不認貸」政策力挽房市，過去10天至少有24個城市全面執行。中國住建部稱，市場對新政策反響積極，預估全國整體購房意願能增加15個百分點，一線城市增幅或更高。而據仲介表示，新政帶來了之前觀望客戶的集中釋放，北京 、上海在新政落地首周的新房交易量就超過之前一個月成交量，但目前仍以存量消化為主，新增客戶未大量湧入。

住建部推出的「認房不認貸」政策，各地政府積極響應。住建部政策研究中心副主任浦湛8日在央視節目「新聞1+1」談論推行「認房不認貸」至今成效時表示，市場對「認房不認貸」的反響總體上是積極的；有剛需和改善性需求的購房者，積極入市的跡象非常明顯，且市場機構調查顯示，帶看量還有成交量都有明顯提升。

針對「北上廣深」四大一線城市全部加入認房不認貸的行列，浦湛表示，四個一線城市都是房地產 的熱點城市，它們對周邊城市乃至更大區域範圍內的城市，甚至是全國，都有非常明顯的「風向標」作用。

浦湛指出，目前的發展階段，城市之間的分化更為顯著。各地方應在2018年採取「因城施策」、「一城一策」的房地產調控機制下，根據自身房市發展情況，進行政策優化調整。根據這一輪房市調控政策的統計，有180多個城市調整政策措施，累計調整次數達350餘次。

至於「限購令」有無鬆綁機會？浦湛說，實際上真正實施限購的城市數量是少數，這些城市在本輪房市發展過程當中，也多數對限購進行了優化調整，例如調整限購的區域，或限購的年限。

新京報報導，「認房不認貸」新政落地一周，北京新房客戶到訪量、簽約量均明顯上漲。中原地產統計，9月2日至8日，北京新建住宅成交3500套，已超過之前一個月成交量。位於朝陽區豆各莊的綠城沁園項目，新政落地一周的到訪量較之前周均增長67%，成交量增長了122%。但也有建案負責人說，目前以存量消化為主，並未感受到新增客戶的大量湧入。

另在上海，澎湃新聞報導，一位浦東新區禦橋片區的房產中介說，新政執行三天，他已經賣出四套房，此前要一個月才能達到該數量。位於寶山顧村板塊的新樓盤華發四季河濱項目三期一位銷售表示，認籌客戶量比預計增長了近26%，但還是有不少仍在持幣觀望的客戶。