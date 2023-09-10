華為衛星通話甭換卡 須搭配中國電信

華為新推出的Mate 60 Pro可啟用衛星通話功能。（取材自楚天都市報）

華為 Mate 60 Pro推出支持「衛星語音通話」功能，不過目前僅有中國電信用戶可使用手機直連衛星服務，用戶可以在自己的普通手機卡套餐基礎上，開通直連衛星服務，無需換卡或換號。

來源：YouTube

北京 日報報導，手機直連衛星服務型是分兩種。一種是功能費為每月10元（人民幣，下同，約1.37美元），含2分鐘衛星通話。

另一種語音包月則分三種，每50分鐘200元、100分鐘300元、200分鐘500元。

如果不訂購語音包，撥打、接聽國內電話均為每分鐘9元；發送簡訊每條5元，接收免費。

楚天都市報報導，熊先生8日到湖北電信洪山廣場營業廳，拿到嶄新的手機後，打開手機設置功能，手機頁面上多了一項衛星網路設置，點擊「衛星網路」後，頁面上就出現「天通衛星通信」，並顯示透過天通衛星網路撥打電話和收發簡訊，再點擊「啟用天通衛星通信」按鈕即可啟用。

拿著新購買的Mate60 Pro，熊先生迫不及待地撥打了第一通衛星電話，連接通暢，語音清晰。

營業廳工作人員介紹，目前第一款支持衛星功能的手機是華為Mate 60 Pro，打開手機設置中的衛星連接，按照提示搜索、連接衛星；衛星連接成功後即可撥打接聽衛星電話，還可以發出帶有即時位置資訊的衛星短信。未來會有更多手機支持衛星通信功能。

「驅動之家」報導，中國電信方面介紹，「天通一號」系統的建設動機始自2008年汶川地震 發生後，急需擁有自己的移動通信衛星系統來提升災後應急救援能力。經過8年研發，由三顆地球同步軌道移動通信衛星來完成組網的計畫正式啟動。

2016年8月6日，天通一號01星在西昌衛星發射中心發射升空，這是中國衛星移動系統首發星；2019年3月，中國電信開始放號，提供「1740」的天通衛星電話專用號段和衛星移動通信服務。