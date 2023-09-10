麒麟芯升級 華為推5.5G新機 上海旗艦店擠爆

華為Mate 60 Pro+官宣預售，搭載麒麟9000S晶片，引發搶購潮。圖為上海旗艦店大排長龍。（記者林宸誼／攝影）

9月8日，華為 又是突如其來地打出一波「王炸」，突然開售Mate 60 Pro+以及Mate X5摺疊屏手機。值得關注的是，即將發布的Mate 60 Pro+旗艦手機料搭載比麒麟9000s更優勝的麒麟9100處理器，網絡支持5.5G 規格。業內人士表示，5.5G下載速率基於超大帶寬的頻譜，每秒10GB下行速率已近在咫尺。

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在尚未公布價格的情況下，華為再次提前開啟Mate 60 Pro+和Mate X5折疊屏手機的預售。昨天位在上海南京路步行街的華為全球旗艦店一早店外聚集著大量消費者，等待著進入店裡感受實體機，以及預訂新機，數百人的隊伍延伸到下一個街口。

華為Mate 60 Pro+最受人關注的是「全球首款搭載雙星衛星通信手機」，支持天通衛星電話及雙向北斗衛星消息，亦提供衛星通話功能。

大公報報導，目前Mate 60 Pro+尚未正式官宣，業界人士認為，Mate 60 Pro+可能是一款5.5G就緒機型，並將會搭載麒麟9100芯片。目前Mate 60 Pro使用的麒麟9000s芯片與高通驍龍芯片相比較，中央處理器（CPU）能效略微強於驍龍888，圖形處理器（GPU）能效等於驍龍888。麒麟9100芯片的性能則在麒麟9000s芯片的基礎上略有升級。

華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟日前演講曾指出，5.5G網路下行萬兆、上行千兆、千億聯接、內生智能的網絡特徵已經明確，從5G到5.5G，將更好地匹配人聯、物聯、感知、高端製造等場景，孵化更多的商業新機會。

5.5G，又稱5G-A（5G-Advanced），被視為5G走向6G的中間過渡階段。主要通過射頻部分的改進和軟件升級，更好地支持工業、VR/AR等應用。與2019年開始商用的5G相比，5.5G將帶寬速度提升10倍、時延降低10倍、連接密度提升10倍，定位精度也從5G的亞米級提升至厘米級。

從2019年開始，美國啟動對華為的制裁並不斷升級，從限制華為在美國市場的發展，到禁止美國企業與華為合作，再到限制華為購買美國產品及技術，特別是美國要求台積電和三星等半導體製造巨頭停止為實體清單上的中企提供高性能晶片 代工，導致華為麒麟晶片遭遇「斷供」。

媒體指出，麒麟晶片的遭遇，只是華為這架「千瘡百孔的戰機」身上的一個彈孔。而華為的遭遇，也只是中國企業「向上攀登」過程中眾多「卡脖子」環節的縮影─美國商務部對華實體清單、TikTok聽證會、AI高性能晶片封鎖、EUV光刻機封鎖……一道道封鎖，一輪輪制裁，讓中國人對實現科技自立自強的信念卻更加堅定。

技術研發投入不降反增、深入整合並升級供應鏈、鴻蒙系統驅動萬物互聯……業界指出，Mate 60系列的推出，不僅標誌著華為麒麟晶片復出和華為5G手機的正式回歸，而且意味着華為將重整手機市場的舊山河。超過500Mbps的下載速率、全新自研架構的GPU、可進行衛星通話的「捅破天2.0」，麒麟9000s和5G技術，華為經歷四年制裁寒冬，正在迎來春天。