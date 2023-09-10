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實測百度「文心一言」 閃敏感話題

編譯潘勛／綜合報導
BBC記者實際測試，百度的「文心一言」閃躲回答敏感問題。（Getty Images）
BBC記者實際測試，百度的「文心一言」閃躲回答敏感問題。（Getty Images）

中國百度8月31日推出聊天機器人「文心一言」(Ernie)以來，曾被譽為中國版的ChatGPT，但經英國廣播公司(BBC)實測後，發現問到「太難」問題後，文心一言經常會回應以「我們聊聊別的吧」來搪塞回應，足見中國審查制覆蓋下，生成式AI也左右為難。

百度表示，推出文心一言營運24小時內，便收到用戶3342萬則提問，平均每分鐘2萬3000則。

但經實測後會發現，文心一言也不過是做做樣子，例如問它「習近平為何不參加20國集團峰會」？這款聊天機器人的回應，是把這位中國國家主席的官網檔案連結秀給你看。

再問「中國政府停止公布青年人失業數據，是不是軟弱的跡象」，文心一言的回答是：「不好意思，這個問題目前我不曉得怎麼答」。

看來文心一言也被調教好，要對敏感字詞審慎應對。所以碰到「新疆是好地方嗎？」、「西藏是好地方嗎？」之類的問題，文心一言一樣會跟你講，不知如何回答是好。

英國廣播公司表示，也有可能文心一言還沒千錘百煉到足以回答這類問題，只是碰到其他條件，文心一言就是躲閃問題。

被問到習近平還是前國家主席胡錦濤是不是病了，文心一言會回答你，「我們聊聊別的吧」。輸入天安門廣場鎮壓事件的日期(1984年6月4日)、被關前中共高官薄熙來、中國諾貝爾和平獎得主劉曉波的名字，也得到相同回答，「我們聊聊別的吧」。

百度 習近平 天安門

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