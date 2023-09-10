中國CPI轉正、年增0.1% 通縮陰霾仍在

中國8月豬肉價格較去年同期大幅下降17.9%，影響CPI下降約0.28個百分點。（中新社）

中國8月消費者物價指數（CPI）由負轉正，年增0.1%，略遜市場預期；生產者物價指數（PPI）年減3%，符合市場預期，且為近5個月最小跌幅。有分析認為，中國CPI和PPI已「觸底反彈」，但偏低的價格指標反映需求總體仍疲軟，還需更多政策支持經濟復甦，通縮陰霾還在。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，8月消費市場繼續恢復，供求關係持續改善，CPI年增率轉正，月增率則擴大0.1個百分點至0.3%。PPI方面，由於部分工業產品需求改善和國際原油價 格上漲，8月工業通貨緊縮有所緩和。

路透報導，中國8月進出口數據降幅已雙雙收斂，一系列指標顯示經濟衰退可能趨於穩定，政策制定者力求刺激需求並抵禦通貨緊縮。北京 近期還宣布一系列提振經濟增長的措施，包括降低存量房貸利率 以及放寬限貸、限購政策，以刺激房市。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，中國貨幣政策根據國內宏觀經濟和物價形勢適時調節，考慮到物價仍低以及實際利率偏高的情況下，後續仍有進一步降息和降準的必要性與可能性。

東方金誠首席宏觀分析師王青對澎湃新聞表示，預計9月CPI年增率將繼續停留在0.1%左右，意味著當前通縮風險不大，但低通膨仍是一個不爭的事實。

王青指出，持續的低通膨不僅是消費疲弱的結果，而且對消費心理的影響也不容低估，物價水準偏低，居民會更傾向於推遲消費。由此，當前宏觀政策有必要適度發力刺激居民消費。

王青認為，預計接下來，除了各地各部門著力拓展消費場景、優化消費環境外，還會更大規模發放消費券和消費補貼，進一步減免汽車、電子、家居等大宗消費相關稅費，在外需持續下滑前景下，這將是推動下半年經濟復甦動能轉強的一個重要發力點。