福建男騙財騙色「同時交往逾30女」被抓時只裹1條浴巾

梁男被民警從酒店房間帶走時，身上只裹著浴巾。（視頻截圖）

福建省福州市海口鎮梁姓男子涉嫌詐騙 ，警方接到受害人報案後，在梁男入住的酒店房間內將他抓獲，因衣服被受害女子扔掉，梁男只能裹著浴巾被民警帶走。梁男詐騙手法隨之曝光，他為營造「有錢」人設，謊稱在海口一高檔小區有兩層打通的房屋以及別墅；穿內增高10公分鞋子，偽裝高大形象；並以戀愛為名「拆東牆補西牆」向數十名女子借錢，甚至唆使他人網貸。

梁男在與受害女子的微信聊天中，稱自己開菸酒行、建材店。(取材自新海南/受訪者供圖)

南國都市報報導，來自福建的周曉畢業後在一家銀行工作，幾年前離婚後，業餘時間在網上兼職當主播。2022年8月，梁男出現在她的直播間，主動與其搭訕，並表示對她一見鍾情，雙方私下加了微信 。雙方私聊了一段時間後，梁男自稱潮汕人在海南工作，開酒行、做工程，在江東有一套別墅，還在國興大道國瑞城有兩層打通的房屋。

「不僅如此，他還自稱是國內某已故知名銀行家的外孫，家中有保母和管家。還說他也是離異的，一個孩子在國外讀書，並信誓旦旦地表示真心愛我。」周曉說，她雖懷疑對方說的話，但仍選擇相信他，並與其確定了戀愛關係。兩人見面後，周曉更是被梁男高大帥氣的外表吸引。

「初次見面不久他就說要打點關係，但手上缺少部分資金。」周曉說，見對方態度誠懇，自己透過網上貸款 50萬元（人民幣，下同，約6.8萬美元），團到梁男指定的林某的帳戶，「他說林某是他的財務人員，但其實是他的母親」。

據報導，周曉日前再次到海口與梁男約會時，趁著梁男熟睡，她翻看了他的社交軟件，「我感到非常震驚。他竟然同時與30名以上的女子保持曖昧關係，且以同樣的理由向每一名受害女子借錢。」周曉說，看了梁男手機裡的資料後才知道，他並非廣東潮汕人，而是海南樂東人，現在住在海府路，根本沒有豪宅和別墅，平時開的邁巴赫也是租用的。

「他喝醉了我才發現他穿的鞋子內增高10公分。」周曉說，梁男一直自稱身高184公分。

報導指出，周曉識破梁男的騙局後，從酒店離開時帶走了梁男的手機和車鑰匙，又把梁男的衣服拿走扔掉。周曉還用梁男的手機向30多名女子發信息並留下自己的微信名片，「我建了一個受害人的群，在群裡商討如何應對。」周曉說，當天就有受害人報警。

除周曉之外，海南也有多位受害女性，銘銘就是其中一個。梁男以各種理由向她借錢，並花言巧語許諾會帶她一起賺錢，用心愛她等。為了支持「戀人」，銘銘把房子賣了，前後給梁男轉了110多萬元。受害群裡至少7名受害人被梁男介紹給一名方姓男子辦理小額貸款，貸出的款項給梁男揮霍。

海口警方日前接到受害人報警後，在梁男入住的酒店房間內將他抓獲，由於衣服被周曉提前扔掉，梁男裹著浴巾被民警帶走。據報導，海口市公安局美蘭分局認為梁男涉嫌詐騙一案符合立案條件，已經立案調查。