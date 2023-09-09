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中國男足43年來首次贏不了馬來西亞 主帥道歉：被噓正常

中國新聞組／北京10日電
馬來西亞隊9日率先在對上中國的友誼賽上破門。（取材自微博）
馬來西亞隊9日率先在對上中國的友誼賽上破門。（取材自微博）

在9日進行的一場國際足球友誼賽中，憑藉林良銘在上半場的扳平一球，中國男足國家隊在成都鳳凰山體育場1：1戰平馬來西亞隊。中國隊後衞李帥下半場頭部受傷被救護車護送出場，初步診斷為輕微腦震盪。這場比賽也是中國男足國家隊近43年來，首次無法擊敗馬來西亞。

「今天我們踢得不好，配不上比賽的勝利。」中國隊主教練揚科維奇（Aleksandar Jankovic）坦言，「感謝球迷整場比賽的支持，很抱歉沒能贏球。球迷有噓聲是正常的，我會承擔責任。」

新華社報導，本場比賽，世界排名僅136位的馬來西亞隊給排名第80位的中國隊製造了不小的麻煩。開場第11分鐘，馬來西亞隊就反客為主取得領先，拉希德從中場突進至禁區前送出直塞，哈利姆右路插上不停球打遠角破門。

中國隊在第36分鐘扳平比分，林良銘左路突破製造定位球，隨後吳曦主罰將球傳入禁區被解圍，林良銘在禁區得球後用一腳高質量低平球抽射洞穿馬來西亞隊球門。

在成都舉行的2023CFA中國之隊‧成都國際足球邀請賽中，9日中國隊以1比1平馬...
在成都舉行的2023CFA中國之隊‧成都國際足球邀請賽中，9日中國隊以1比1平馬來西亞隊。圖為中國隊球員林良銘（右一）與馬來西亞隊球員陳俊仁（右二）在比賽中拚搶。（新華社）

下半場兩隊互有攻守，但都未能取得進球。中國隊在最後時刻連續獲得破門良機，徐新在第89分鐘禁區內轉身搓射稍稍偏出球門。一分鐘後，武磊的近距離頭球射門又被馬來西亞隊門將撲出。

「我們上半場踢得特別不好，攻守不平衡，在丟球後太著急。我們只能說運氣比較好，沒有丟第二個、第三個球。下半場球隊做出了調整，更好地控制了比賽，也有一些機會，最終沒有轉化為進球。但即使下半場徐新的射門球進了，我們贏球了，我的感覺依然很不好。我們有很多需要糾正的問題。」揚科維奇總結道。

此外，比賽第79分鐘，李帥在一次頭球拚搶中受傷，隨即被救護車護送出場。中國隊醫務組工作人員表示，李帥傷情初步診斷為輕微腦震盪。據揚科維奇介紹，李帥已經前往醫院進行進一步檢查，具體傷情仍有待確認。

12日，中國男足將在成都與敘利亞隊進行一場友誼賽。揚科維奇說：「比較好的一點是我們馬上就有另外一場比賽來證明自己。三天後再來到這裡，希望能給球迷一個好的結果，一定要贏下比賽。」

另據網易體育報導，中國男足過去曾12戰馬來西亞，成績是8勝3平1負，唯一的輸球是1980年3月的友誼賽。報導形容，這本來是一場「菜雞互啄」的比賽，但中國隊顯然踢得更差，防守沒有體系可言，而馬來西亞不論是在反擊速度、傳球準確度和配合默契等，都表現得比中國隊好。

足球 哈利

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