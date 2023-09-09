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父病亡母失蹤…7歲愛滋童進不了校園 只能上網課

中國新聞組／上海9日電
志願者陪小瑞畫畫。（取材自澎湃新聞）
志願者陪小瑞畫畫。（取材自澎湃新聞）

七歲半的小瑞，是一名「事實孤兒」，也是一名愛滋病毒攜帶者。他只能在家上網課，因為其他學生的家長不願小瑞到學校讀書。村裡沒有孩子肯跟小瑞玩。雖然，家長們都知道愛滋病的傳播途徑，但不願讓孩子有一絲風險。被問到「想到校園裡去上學嗎？」小瑞點著頭，眼神裡卻有著「這可能嗎」的疑問。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，小瑞病毒來源屬於母嬰傳播，父親在小瑞一、兩歲時發病死亡，母親離家出走，家人推測可能也已病發。小瑞和奶奶相依為命，今年端午節， 85歲的奶奶也「走了」。

小瑞和哥哥被認定為孤兒，每月領取1300多元（人民幣，下同，約177美元），當地為照顧小瑞的大伯提供每月300元伙食補貼。

志願者說，小瑞以前跟奶奶一起睡，但奶奶腿腳不利索，拉撒都在臥室裡，屋裡氣味很重。奶奶去世後，小瑞總是做噩夢。大伯讓小瑞跟自己睡，小瑞卻不願意，說「自己有病，不跟大伯睡」。

小瑞的臥室。（取材自澎湃新聞）
小瑞的臥室。（取材自澎湃新聞）

大伯說，每次吃飯，小瑞總是拿著碗筷，到大伯家盛完飯菜，就端回自己屋吃。沒有菜了，過去夾一點，就又跑回去了。

在村裡，沒有孩子和小瑞玩耍，看到他會躲開。後來，看到別的孩子，小瑞會自覺避開。

「他做夢都想進校園」，大伯說，去年9月看到同齡孩子都入學了，小瑞就背著書包，跑到附近的學校等著開門，但那是一所初中，門衛不讓他進。小瑞就在外面等到放學，這種情況持續了十多天，大伯也攔不住。

兩個月前，去醫院檢查時，小瑞跟醫師說，自己血液裡有病，「讓醫師給他治好，這樣就可以去上學了」。

2022年9月，當地的中心小學讓小瑞辦理入學，不過只能接受線上教學。小瑞會認字，就是通過網課學的。

學校說，小瑞有到學校接受教育的權利，不過，其他學生的家長不會同意，「學校也擔不起這個責任」。

小瑞獨自在院子裡玩小汽車。（取材自澎湃新聞）
小瑞獨自在院子裡玩小汽車。（取材自澎湃新聞）

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