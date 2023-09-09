「花10元去中醫配酸梅湯」火了 浙江一地公告：禁用醫保買

最近在網上掀起了去中藥房買酸梅湯的熱潮，經濟實惠，作法也簡單。（取材自潮新聞）

近日，中藥版酸梅湯的視頻爆火，在網上掀起了去中藥房買酸梅湯的熱潮，由於價格低廉，浙江省中醫院頓時供不應求，預計備貨需要3天。杭州市醫療保障管理服務中心隨後也發出告示，禁止用醫保 購買。

來源：YouTube

據潮新聞報導，年輕人近幾年流行一股養生熱潮，「花10元（人民幣，約1.36美元）去中醫配酸梅湯」話題一度登上短視頻熱搜，有2400萬人次圍觀。有網友表示，「萬萬沒想到打敗奶茶店的，竟然是中藥店」。

由於很多視頻博主紛紛曬出走進藥房抓藥的經歷，並稱是利用醫保購買，僅花費低廉的價格，就能買到一份酸梅湯原材料，立刻引起廣泛關注。隨著近期茅台酒+咖啡 的「醬香拿鐵」上榜熱搜，酸梅湯也很出名。

據報導，胡慶餘堂藥膳館表示，隨著杭州高溫天氣較長，酸梅湯因為價格最經濟實惠，作法也很簡單，所以銷量位居榜首。年輕人重視自我健康品質生活，愈來愈多人「保溫杯裡泡枸杞」、「熬最長夜敷最貴的面膜」…。

在杭州，春季喝養肝茶、夏天喝陳皮酸梅湯，秋季熬製百合雪梨湯，冬季定製一劑膏方，這都是近幾年較為流行的養生熱潮。

但是中醫師提醒，酸梅湯雖是老少皆宜的茶飲，但主料是烏梅，味酸，建議胃酸分泌過多的人不宜喝太多，熬製酸梅湯時也會加入冰糖調味，所以糖尿病 人也不能暢飲。