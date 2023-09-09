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蚌埠男子錢包丟失10年被送回 銀行卡和現金分文不少

中國新聞組／北京9日電
李先生被送還的錢包。（取材自九派新聞／李先生供圖）
李先生被送還的錢包。（取材自九派新聞／李先生供圖）

安徽蚌埠的李先生10年前放在自己車裡的錢包不翼而飛，他以為被竊自認倒霉。後來他把汽車轉賣給朋友李斌，日前李斌突然來家裡送還當年「遺失」的錢包，他才知錢包是掉進車上的空調出風管，修車師傅發現後通知李斌，錢包才又回到他的手上，裡面的兩張銀行卡和1125元人民幣現金等分文不少，讓他感激直說，這是一次「好人接力」。

九派新聞報導，李先生表示，10年前，他開車回老家辦事，隨手把錢包放到了副駕駛的儲物盒裡。僅離開幾分鐘，再回到車上時，錢包已經不見蹤影。由於此前沒鎖車門，將汽車裡外尋找一遍仍然無果後，他覺得，錢包可能是被人偷走了。錢包裡有一張記帳單、一張辦事備註單、兩張銀行卡和1125元現金，只能自認倒霉。

兩三年後，李先生換了生意，把汽車轉手賣給了朋友李斌。兩人平時來往不多，但在8月31日，他突然接到李斌的電話，還提出要到家裡吃晚飯。雖然感覺奇怪，但李先生仍一口答應下來。

得知其家裡有小孩子，李斌上門時，還提了兩箱牛奶。隨後掏出一個髒兮兮的錢包遞給李先生，說這是李先生落下的錢包。李先生打開一看，才猛然想起自己10年前丟了個錢包。

李斌說，前段時間他賣給自己的汽車發動機壞了，送到修車店維修。取車時，修車師傅王先生告訴他，車上的空調出風管裡掉出一個錢包。李斌確認不是自己的錢包後，想起了前車主李先生，於是給他送了過來。

李先生估計是自己當年塞錢包時用力過猛，導致它掉到了空調出風管裡。他覺得感激，提出把這筆錢送給李斌，或兩人平分，遭到了李斌的拒絕，並說「這錢本來就是你的，我要想要你的錢，就不會給你送回來了。」

李先生表示，這是一次「好人接力」，無論是修車的王師傅，還是還錢包的李斌，「人都特別好」，「要是其他人，可能就不給你了，你也不會知道，但人家就是給你送回來了。」

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