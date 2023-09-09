華為乘勝追擊 再推2新機仍被搶光…最傷的恐非iPhone？

華為8日於官方商城再推出兩款新機，分別為高階版的Mate 60 Pro+，以及折疊式手機Mate X5。圖為「宣白」Mate 60 Pro+。（取自華為商城）

華為 上周突開賣最新旗艦手機Mate 60 Pro，在中國引起搶購潮。華為乘勝追擊，8日於官方商城再推兩款新機，分別為高階版的Mate 60 Pro+，以及折疊式手機Mate X5。這兩款手機啟動首批預購後，不到數分鐘就被搶購一空，搶走了剛發售的OPPO Find N3 Filp熱度。此外，中國官方擴大Apple手機禁止銷售範圍，歐盟 商會表達關切，稱禁令恐讓外資對在華營商信心「再添一層不確定性」。

華為新發表的兩款手機是否搭載中國國產晶片 再受關注，綜合中國媒體「IT之家」等報導，華為官方目前公告的手機參數，Mate 60 Pro+與Mate X5仍未提及處理器的型號，但預計至少搭載與Mate 60系列同款麒麟9000s晶片，甚至可能是傳聞中的麒麟9100。

華為8日於官方商城再推出兩款新機，分別為高階版的Mate 60 Pro+，以及折疊式手機Mate X5。圖為「幻影紫」Mate X5。（取自華為商城）

華為商城公布Mate 60 Pro+主要賣點為「全球首款搭載雙星衛星通信手機」，但未載明「是否支援5G」。

針對美國調查華為最新手機晶片，中國外交部發言人毛寧8日回應表示，制裁、遏制、打壓阻止不了中國發展，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。

而中國官方擴大對蘋果手機的禁令，香港智易東方證券有限公司行政總裁藺常念分析說，這樣充滿保護主義色彩的禁令，看在期待中國持續開放的外資眼中，無疑釋出了中國官方「言行不一」的壞訊號。位於北京的中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）會長彥辭（Jens Eskelund）以書面回覆美國之音採訪時也說，當歐商都在期待中國以實際行動來讓他們重拾商業信心之時，此iPhone禁令「再添一層不確定性」。

不過，華為強勢回歸奪取市占，第一槍雖瞄準蘋果，子彈卻打到了OPPO身上。據CINNO Research數據顯示，2023年上半年，中國市場折疊式智慧型手機銷量年增72%，其中OPPO的市占位居第二，僅次於華為。

OPPO有了Find N2 Flip爆款的銷售基礎，Find N3 Flip原本被視為今年下半年中國折疊式手機市場中的重磅產品，但8日華為突然宣布推出折疊式手機Mate X5，華為常務董事余承東還在微博上發文稱「最強折疊屏手機還得看華為」，頗有幾分槓上OPPO的意味。