深圳暴雨水深及腰 小哥仍送外賣 網斥：點餐沒良心

深圳龍崗有外賣小哥在水深及腰的情況下仍在送外賣，引發網民心疼。(視頻截圖)

在快節奏的深圳，仍有不少人在暴雨 夜選擇如常開工。7日晚暴雨後一段拍攝於龍崗的短片在網上瘋傳，顯示一名美團外賣員在水淹至腰部的情况下仍在堅持送餐。拍攝者不忍心，問外賣小哥「要送到幾號？」並給外賣小哥指路，最後更感嘆了一句「不容易！」另外有段影片則顯示，年輕力壯的外賣員協助深圳市民度過湍急的水流。

來源：YouTube

南方都市報報導，外賣員表示，在暴雨時接了三單，「想著送完就回家，但沒想到這一路那麼艱難，還限時一小時。在深南中路華強路路口，水都到我的嘴巴這裡了」。所幸他熟悉地形，成功完成任務。

「深圳暴雨下的外賣小哥」，也引發網民熱議。許多網民心疼外賣員工作艱辛，批評點餐的人「沒有良心」。

但亦有不少網民認為，外賣小哥其實能自由選擇接不接單，點餐的人是無辜的，「外賣小哥可以自主選不接單的，這個天氣補貼高，你不能斷人飯碗」、「我點外賣的時候，但真不知道外邊這麼嚴重」、「也許有人真的有藥品的急需呢？」

另據杭州日報報導，美團客服工作人員8日表示，一般遇到惡劣天氣統一會有限制，站長也會下通知不接單，此次事件會進一步核實調查，也會聯絡相對應站點。

南方都市報報導，同時，也有外賣攤的檔主，風雨下繼續開檔炒菜，同樣成為話題。