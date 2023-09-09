杭州亞運傳遞火炬 繞行西湖 奧運金牌羅雪娟第1棒

杭州亞運會火炬傳遞在杭州西湖湧金公園廣場啟動，首棒為中國奧運蛙泳前金牌女將羅雪娟。(新華社)

杭州第19屆亞運會的火炬傳遞啟動儀式，8日在杭州西湖湧金公園廣場舉行。杭州女子游泳運動員 、曾在2004年雅典奧運 會女子100米蛙泳奪得金牌的羅雪娟成為杭州亞運會的首棒火炬手。首日杭州站的火炬傳遞共有火炬手106名，來自各行各業，有先進模範、著名運動員、基層工作者、浙江工匠等等。

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大公報報導，羅雪娟表示，所有杭州人、浙江人都準備好了，希望讓世界能重新認識杭州與浙江。她說：「我感到非常榮幸，其實當站上起跑點的那刻，我代表的就不是自己，而是運動員群體，是1200多萬的杭州人。」

央視新聞報導，8日火炬傳遞路線主要圍繞著世界文化遺產杭州西湖，從湧金公園廣場出發，沿南山路—湖濱路—環城西路—北山街—西泠橋—孤山路進行，最後來到西湖十景之一的平湖秋月，傳遞線路全長5.2公里，可以說是圍繞西湖風景非常美麗的一條路線。

報導稱，杭州首日的傳遞結束之後，就將開啟浙江全省的傳遞，遍布11個地級市，9月20日將回到杭州並完成最後一站傳遞。

杭州亞運將於2023年9月23日至10月8日在杭州舉行，它原應於去年9月10日到25日舉行，但因新冠疫情 延期整整一年。這次亞運共有40個大項賽事，將產生481面金牌。這次台灣派出524名選手參加其中32種運動競賽，代表團總人數超過700人。

央視網報導，杭州亞運會火炬取名為「薪火」，作為傳遞亞運精神的國家禮器，不僅承載了傳遞聖火的功能，更是從「視覺美、文化美、功能美」三方面體現了獨特的亞運美學。

杭州亞運會火炬取名為「薪火」，火炬整體設計聚焦良渚文明，在炬冠處運用了5000年良渚文明中的禮器玉琮作為意象表達，炬身的圖案樣式也富有良渚元素。

據報導，從整體來看，火炬呈現的是一個方圓融合的狀態，中間收腰、兩端外放，自下而上的一個生長態勢。炬身除了良渚的螺旋紋，還通過線條的形式表達了文明之脈。