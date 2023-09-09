時代百大AI人物 百度李彥宏入選 中國企業家唯一

李彥宏入列時代百大AI人物。(取材自封面新聞)

美國「時代周刊」發布首屆全球百大AI 人物，其中在領導者類別中，百度 董事長李彥宏名列其中。李彥宏也是中國企業家中唯一入選榜單的人物。

華爾街見聞報導，時代周刊認為，李彥宏是中國最重要的科學家之一，每年投入大量資金用於技術研發。自2000年創立百度搜尋引擎以來，一直在全球AI浪潮中乘風破浪，在AI創新、功能反覆運算等方面做出了重要貢獻。

前不久，百度正式向全社會開放了生成式AI產品—文心一言，性能、效果獲得了廣泛好評。同時為企業、個人開發者提供通用大模型。

此外，百度還推出了虛擬助手小度，以及在一些大城市營運無人駕駛出租車車隊，僅武漢就有200輛，實現技術突破成為行業佼佼者。

54歲的李彥宏曾表示，最近生成式人工智能 的爆炸式發展，代表現在是「一個非常激動人心的時刻」、「人工智能現在有能力進行各種各樣的邏輯推理，這是以前無法做到的」。

李彥宏近日還表示，百度的目標是打造好大模型的基礎能力，支援好AI原生應用開發。不久後，百度將推出文心大模型4.0版本。希望創業者在文心大模型之上，可做出AI時代的爆款應用。

新京報報導，時代周刊所發布的百大AI人物，分為「領導者」、「思想者」、「創新者」、「塑造者」四種類型，除了被評為「領導者」的李彥宏外，中國科學院自動化研究所研究員曾毅則被評為「思想者」。