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深圳暴雨破7極值 車站變汪洋 珠海、廣州等地也成災

中國新聞組／北京9日電
深圳火車站地鐵交通層8日積水嚴重。(中新社)
深圳火車站地鐵交通層8日積水嚴重。(中新社)

受颱風「海葵」殘餘環流和季風影響，7日晚至8日深圳市出現紅色預警的極端特大暴雨，這場打破七項歷史極值的「世紀暴雨」，造成深圳市多地被「泡」在水深及腰的積水中，羅湖火車站變汪洋，隧道變河流，公共交通受阻，多個口岸也暫停通關服務。暴雨並突襲東莞、佛山、珠海，廣州出現十年來第三強暴雨，東莞有汽車在水中自燃燒到只剩車殼。

來源：YouTube

珠三角地區自7日晚起遭受暴雨侵襲。廣東深圳自7日下午5時出現極端強降雨，截至8日上午6時，已降下平均202.8毫米，全市最大累計雨量更上看469.0毫米，城內多處傳出淹水災情。

深圳市氣象台指出，此次降雨強度強，包含2小時雨量195.8毫米、3小時雨量246.8毫米、6小時雨量349.7毫米、12小時雨量465.5毫米等4項指標，皆打破了深圳市1952年有紀錄以來的7項歷史極值，24小時雨量也僅次於2008年613特大暴雨。

深圳當局持續發布「暴雨紅色預警信號」，8日全市停課一天。暴雨也使深圳水庫水位達到汛限水位，8日午夜洩洪。水庫下游地區受降雨與水庫洩洪影響，淹水更嚴峻，羅湖地區多個路段產生較深淹水，深圳（羅湖）火車站地下一樓出站口被淹，約百人滯留。深圳市羅湖區防汛防旱防風指揮部緊急宣布，羅湖區停工一天。有深圳網民稱，從路邊台階走下路面像是要「投河」，路上盡是「漂漂車」。

除了深圳，廣東包含珠海、廣州、佛山、東莞等地也無一倖免。目前，廣東深圳、珠海全市，廣州、佛山、東莞的部分地區因暴雨紅色預警停課。「廣東應急管理」微信公眾號發布消息，降雨致中小河流洪水、山洪、地質災害和城鄉內澇風險極高，已要求各地、各部門高度重視，及時提升應急回應等級。

深圳特大暴雨，深圳火車站扶手梯出現瀑布。(視頻截圖)
深圳特大暴雨，深圳火車站扶手梯出現瀑布。(視頻截圖)

另蓮塘口岸、文錦渡口岸一度暫停通關服務，據大公報報導，經歷過2018年颱風「山竹」的深圳市口岸辦口岸通關管理處二級調研員譚錄明表示，這次暴雨帶來影響比「山竹」大的多。情況最危急出現在洩洪發生半小時後，凌晨1點時，文錦渡口岸外積水已達1.2米，入境廳內積水有70公分。工作人員只能暫時撤離，凌晨2點48分還暫時停電。8日上午積水已排除完畢。

深圳市氣象局相關負責人表示，此次降雨具有「突發性強、短時雨強大、呈帶狀分布、列車效應明顯」的特徵。列車效應指強降水雲團依次經過一個地區，就像列車一節一節車廂經過一樣，帶來一波一波的強降雨，降水量積累起來達到大暴雨甚至特大暴雨量級。

深圳市龍崗區的深圳地鐵16號線黃閣坑站工作人員7日接力搬運沙袋。(新華社)
深圳市龍崗區的深圳地鐵16號線黃閣坑站工作人員7日接力搬運沙袋。(新華社)

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