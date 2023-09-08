河北發現1.3億年劍龍化石 皮膚印痕完整

皮膚印痕保存完整，河北首次發現兩具完整「熱河生物群」恐龍化石。（取材自央視新聞）

在河北省承德豐寧滿族自治縣，古生物學家首次發現兩具1.3億多年前「熱河生物群」植食性恐龍 化石，其中一具角龍類化石，全身骨骼保存近乎完整，是填補角龍類恐龍演化發展「斷鍊」的重要一環；另一具劍龍類化石，骨骼、皮膚印痕保存近100%，保存面積和完整程度世界罕見。

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央視新聞報導，角龍類恐龍為較原始的角龍類，體長約1米，全身骨骼保存近乎完整。國家古生物化石專家委員會委員張福成教授介紹，一般認為角龍類恐龍演化由原始到成熟過程中，頭上逐漸出現大型角等頭飾，行走方式也從兩足轉向四足。出自早白堊世地層，兩足行走、具有微弱的頭飾結構，恰好處於這一轉變的中間位置，是填補角龍類恐龍演化發展「斷鍊」的重要一環。

另一具劍龍類恐龍化石全身骨骼完整、清晰可辨，是「熱河生物群」及河北省境內首次發現劍龍類恐龍，體長約5米，比河北省以往發現的其他恐龍都要大得多，說明早白堊世時期中國北方依然有劍龍類恐龍活動。該劍龍類恐龍保存有完整的皮膚印痕，其保存面積和完整程度世界罕見，開展對它的修復工 作對於揭示劍龍滅絕與環境變化的關係等科學問題具有重要作用。