中國科考船首次抵達北極點 提升北極話語權

中國第13次北冰洋科學考察隊在北極點附近開展海冰綜合作業。（取材自紅星新聞）

北極科考船「雪龍2」號5日抵達北緯90度暨北極點區域，這是中國科考船1999年啟動以來，第一次抵達北極點區域開展綜合調查，對中國在北極話語權的作用，重要性不言而喻。

根據中國極地研究中心微信 號消息，由自然資源部組織的第13次北冰洋科學考察隊搭乘「雪龍2」號極地科考破冰船，9月5日在作業期間，抵達北緯90度暨北極點區域。考察隊是7月12日從上海出發，預計9月下旬返回中國，往返總航程約1.55萬浬。

「雪龍2號」科考船首次抵達北極點區域開展綜合調查。（取材自紅星新聞）

此次考察隊在北極點重點聚焦於大氣、水文、生物及海冰情況開展冰站調查和海洋綜合調查作業，填補中國北極海考察在北極點區域調查資料的空白，「有助於進一步了解該區域海冰和洋流變化過程，加深對北冰洋快速變化及其生態回應的認識，為有效應對全球氣候變化對我國的影響提供資料支撐」。

2019年交付的「雪龍2」是中國第一艘自主建造的極地破冰船，長122公尺，排水量約1.4萬噸，可搭載101人，能穿越20公尺冰脊、破除1.5公尺高的冰層、0.2公尺厚的雪。官方曾指出，它是世界上第一艘採用雙向破冰技術的科考破冰船，而且安裝全回轉吊艙，可原地自由旋轉360度。

中國極地科考始於1980年代中期，此前都聚焦南極，1999年才開展北極科考，據央視新聞，第13次北冰洋科學考察隊領隊王金輝表示，「前期的力量重點還是放在南極，之前考慮到船舶保障能力，不定期開展北冰洋科學考察」，他指出，從2008年第三次北極海考察開始實現兩年一次，2016年開始每年一次北極海科考。

中國的北極政策，相當仰賴北極科考，新華社等官媒更多次提到北極科考「極大地提升中國在國際北極事務中的話語權」。