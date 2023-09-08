他牆繪萌貓300萬人圍觀 被噴漆毀了 律師：兩者都禁止

葛多多不多畫的貓咪牆繪。（取材自紅星新聞）

江蘇一位繪畫愛好者借用路邊牆面自然形成的破損，手繪一幅「貓咪從牆裡探出身體的立體感」的圖案，備受網友喜歡，視頻發布後吸引300萬人圍觀，網友也紛紛前往打卡留念。不過，這幅畫幾天後就被人噴上紅漆，引發熱議。至於街頭塗鴉是否合法，有律師表示，博主的塗鴉與毀壞者亂畫的行為均是被禁止的。

紅星新聞報導，抖音 網友「葛多多不多」是江蘇南通本地人，從事設計方面的工作。在抖音上，他是擁有330.2萬點讚量的繪畫類熱門博主，時常會分享一些他在城市街邊破損的水泥牆上的手繪圖案。

今年8月31日下午，「葛多多不多」在南通市海門區大有境旁邊的路口，發現了一面破損的圍牆，部分白漆剝落，形成了一個洞口般的灰底，跟周邊的白牆相比有些突兀。路過的「葛多多不多」以這個灰色的「洞口」為畫布，畫出了一隻探出頭的黃色小貓咪，小貓體呼呼的，兩個前爪趴在地上，頭微側著，眼睛亮晶晶、圓滾滾的，好像在打量著路過的人。

喵咪牆繪被毀壞。（取材自紅星新聞）

短短一兩天，「葛多多不多」發布的視頻就吸引了300萬人圍觀，不少網友在詢問地址後前往線下打卡，還向他發回自己和貓咪的合照。然而在4日上午，「葛多多不多」卻在抖音平台發布視頻稱，「那幅300萬人圍觀的畫被毀了」。

畫面中顯示，小貓身上被人塗上了紅漆，扭曲的紅色線條爬滿了兩隻貓咪的身體和頭部，原本和諧的畫面變得怪異，並在一旁的白牆上寫上了「joker（小丑）」字樣。

針對這一現象，有網友認為，「好看的風景被惡意破壞」；也有網友認為，公共區域本身就不允許亂塗亂畫，而且該畫作位置在臨街路口，「如果有人過馬路時分心看畫，很容易出意外。」