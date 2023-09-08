我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

他牆繪萌貓300萬人圍觀 被噴漆毀了 律師：兩者都禁止

中國新聞組／北京8日電
葛多多不多畫的貓咪牆繪。（取材自紅星新聞）
葛多多不多畫的貓咪牆繪。（取材自紅星新聞）

江蘇一位繪畫愛好者借用路邊牆面自然形成的破損，手繪一幅「貓咪從牆裡探出身體的立體感」的圖案，備受網友喜歡，視頻發布後吸引300萬人圍觀，網友也紛紛前往打卡留念。不過，這幅畫幾天後就被人噴上紅漆，引發熱議。至於街頭塗鴉是否合法，有律師表示，博主的塗鴉與毀壞者亂畫的行為均是被禁止的。

紅星新聞報導，抖音網友「葛多多不多」是江蘇南通本地人，從事設計方面的工作。在抖音上，他是擁有330.2萬點讚量的繪畫類熱門博主，時常會分享一些他在城市街邊破損的水泥牆上的手繪圖案。

今年8月31日下午，「葛多多不多」在南通市海門區大有境旁邊的路口，發現了一面破損的圍牆，部分白漆剝落，形成了一個洞口般的灰底，跟周邊的白牆相比有些突兀。路過的「葛多多不多」以這個灰色的「洞口」為畫布，畫出了一隻探出頭的黃色小貓咪，小貓體呼呼的，兩個前爪趴在地上，頭微側著，眼睛亮晶晶、圓滾滾的，好像在打量著路過的人。

喵咪牆繪被毀壞。（取材自紅星新聞）
喵咪牆繪被毀壞。（取材自紅星新聞）

短短一兩天，「葛多多不多」發布的視頻就吸引了300萬人圍觀，不少網友在詢問地址後前往線下打卡，還向他發回自己和貓咪的合照。然而在4日上午，「葛多多不多」卻在抖音平台發布視頻稱，「那幅300萬人圍觀的畫被毀了」。

畫面中顯示，小貓身上被人塗上了紅漆，扭曲的紅色線條爬滿了兩隻貓咪的身體和頭部，原本和諧的畫面變得怪異，並在一旁的白牆上寫上了「joker（小丑）」字樣。

針對這一現象，有網友認為，「好看的風景被惡意破壞」；也有網友認為，公共區域本身就不允許亂塗亂畫，而且該畫作位置在臨街路口，「如果有人過馬路時分心看畫，很容易出意外。」

「未經批准在牆壁上塗鴉，塗鴉的內容即使是藝術性的圖畫，也可能會因毀壞公私財物違反治安管理處罰法。」河南澤槿律師事務所主任付建律師說，如果「葛多多不多」在未告知及得到牆體管理者或所有者同意的情況下進行繪畫創作，他和毀壞塗鴉者的行為均屬於在公共牆壁亂塗亂畫，有可能因毀壞牆壁被治安機關予以行政處罰。

喵咪牆繪已被刷白。（取材自紅星新聞）
喵咪牆繪已被刷白。（取材自紅星新聞）

抖音 河南

上一則

抖音網紅「秀才」曲終人未散 中老年女粉絲盼回歸

下一則

抖音神曲「我姓石」席捲中國 歐美00後也搶拍

延伸閱讀

火龍果助排便？營養師：天然瀉藥

火龍果助排便？營養師：天然瀉藥
英版山道猴子？抖音網紅母女僱人謀殺前男友 被判無期徒刑

英版山道猴子？抖音網紅母女僱人謀殺前男友 被判無期徒刑
去年六四在多區塗鴉 3年輕人認罪獲保釋

去年六四在多區塗鴉 3年輕人認罪獲保釋
刀郎入駐抖音 10天漲粉逾千萬

刀郎入駐抖音 10天漲粉逾千萬

熱門新聞

中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
鄂爾多斯市達拉特太陽能基地。（新華社）

戈壁種電 「長出」一片片「藍色」森林 風沙變少羊變多

2023-09-01 02:00
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

2023-09-07 13:45

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果