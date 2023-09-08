認真？中國網路什麼都賣「愛因斯坦的腦子」 0.01元

某店舖「愛因斯坦的腦子」商品詳情頁面截圖。（取材自潮新聞）

中國網路上什麼都能買，連「腦子」都買得到。據報導，相關商品近日在某購物網站上熱賣，銷量最高的店舖已賣出3萬單，而要買到這款「愛因斯坦的腦子」，只需0.01元（人民幣，下同）到1元不等，而且「見效很快，今天發貨完立馬補腦」，甚至還接受定製「高考 腦」等專用腦。看在專家眼裡，這是一場集體尋求心理慰藉的狂歡，認真，你就輸了。

潮新聞報導，在某購物網站上搜索「愛因斯坦的腦子」顯示有321件相關商品，售價從0.01元到1元不等。在商品詳情頁面介紹幾乎一模一樣：「本商品為虛擬產品，無需物流發貨，拍下後自動發貨，請直接確認收貨。」「購買後提供娛樂聊天服務，自己去找客服聊天，娛樂項目」。看起來，購買這款商品更像是購買「陪聊」的業務。

「愛因斯坦的腦子」商品在某購物網站上熱賣。（取材自潮新聞）

購物網站官方熱搜對「愛因斯坦的腦子」這款商品的說明是：你還在為考試焦慮嗎？不妨下單一個「愛因斯坦的腦子」，賦予精神寄托，智商+1。這「腦子」真有這麼神嗎？

潮新聞記者實地購買了一款產品售價為0.01元的「腦子」，確認收貨後，客服表示，「下單後直接精神注入，進階版優先發貨，普通的稍後」，而且見效很快，「今天發貨完立馬補腦」。但客服也明確表示，這是一款虛擬商品，而且陪聊服務時間並不長，因為客服是兼職，「上班忙」。

既沒有實體商品，那麼消費者購買這類產品究竟為了什麽？在相關商品問答區，網友給出了自己的答案——「買個心理安慰」、「買了一份信念感」，但是更多的網友表示「純屬好玩」，「花錢買樂趣」。 至於「虛擬腦子」真的管用嗎，有網友表示得到了心理暗示通過了各類考試，還有更多網友搞笑回答：「現在已經有生活自理能力了」……

有商家推出了「定製腦」，某店舖「大學生專用腦」已售2000多單。（取材自潮新聞）

據報導，針對「買腦子」這一消費行為，有不少商家已經開始為消費者提供更多樣化的選擇。有商家推出多種類型的腦子，售價最貴的是考試腦，最便宜的是開心腦。還推出「定製腦」，比如「中考腦」、「高考腦」、「大學生專用腦」，為大學生定製的「野生腦」銷量最佳。

對此現象，杭州休學青少年支持機構「綠汀小屋」負責人、倫敦政治經濟學院社會人類學碩士盛夢露表示，網路是目前年輕人釋放壓力的第一場域，花錢「買腦子」這一消費行為，某種程度上可以作為一種給自己的心理暗示或者慰藉。而其他因為「好玩」而下單的消費者，更像是在參與一場互聯網的「集體狂歡」。

也有心理學教授表示，五花八門「情緒產品」不乏為現在年輕人自我調節的快捷方式，但新鮮勁過去後，還是得讓自己的內心變得更加強大，戰勝「虛無縹緲」的外界評價。