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10歲男童失足落水 山西漂到河北冷靜自救 網呼奇蹟

中國新聞組╱北京8日電
一名山西10歲男童失足落水，從山西一路漂流到河北，釣客在水庫旁聽見呼救下水救人。(視頻截圖)
一名山西10歲男童失足落水，從山西一路漂流到河北，釣客在水庫旁聽見呼救下水救人。(視頻截圖)

一名山西10歲男童一次玩耍時不慎落入河中，沒想到隨著水流一路漂了四、五十公里到了河北，但男童並未因此驚慌，而是臉朝上冷靜地等待救援，直到他漂進了河北石家莊一座水庫，見到釣客時仍不忘用盡體力微弱地呼喊「救我，救我」，終於成功獲救。網友大讚是「教科書式的自救」，不少人直呼奇蹟。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網傳視頻顯示，河北石家莊一名穿黑衣服的10歲男童落水後，仰面漂浮在水面上，冷靜地等待救援。一名釣魚愛好者在水庫邊釣魚時，聽到孩子的呼救聲：「救我！救我！」

報導指出，救人者是河北石家莊人，近日與一群釣魚愛好者相約前往水庫邊釣魚，突然聽到孩子呼救聲，循著聲音看過去，只見水面上飄著一個人，僅僅露出了頭部，他們一群人都不會游泳，只好套著救生衣下水推人，「小孩挺配合的，我說別動他就沒動」。

上岸後男孩自稱是山西省昔陽縣人，被河水一路沖下來，距離石家莊水庫少說有四、五十公里遠，救人者把男童救上岸後，隨即通知派出所，交由員警將男孩帶走，最終聯繫上男童家長把人領回。

男童落水臨危不亂，靠仰漂保命，網友們紛紛大讚「教科書式自救」、「這孩子也是夠冷靜的，難得啊」、「超牛！好想知道是怎麼順利漂了50公里」，也有人質疑「都漂出省了，家人都不知道嗎」。

專家表示，不會游泳的人落水千萬不要慌亂，一定要保持冷靜，「呼吸要淺，吸氣宜深，盡可能使身體浮於水面」，以等待他人搶救。

專家說漂起來的技巧是，在水中讓身體放鬆，待吸滿氣之後，頭部慢慢後仰，避免身體重心集中在身體下部。同時調整呼吸的節奏，只有在吸氣時，空氣儲存在胸腔，讓胸腔充滿了空氣，才能帶動身體上浮。

一名山西10歲男童失足落水，從山西一路漂流到河北，釣客在水庫旁聽見呼救下水救人。...
一名山西10歲男童失足落水，從山西一路漂流到河北，釣客在水庫旁聽見呼救下水救人。(視頻截圖)

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