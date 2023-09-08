騰訊、螞蟻等11家大模型 中AI聊天機器人大戰開打

騰訊7日正式發布「混元大模型」。（取材自新京報）

繼騰訊7日發布旗下首個AI 聊天機器人「混元大模型」後，金融科技公司螞蟻集團 董事長兼CEO井賢棟7日在2023外灘大會上表示，8日將發布純自研的AI大模型最新進展。此外，小米 集團智慧型個人助理「小愛同學」宣布升級大模型，其擁有更強理解能力和更豐富的知識儲備，正持續邀請內部測試。

繼百度、商湯等AI大模型陸續上線之後，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群執行長湯道生7日宣布，騰訊「混元大模型」正式亮相。他指出，「混元大模型」是騰訊自研的通用大語言模型，不僅可完成專業領域的多輪問答，同時也具備支持文學創作、訊息分析、解決時效性問題等能力。

於此之前，有中媒曾稱，中國將有11家大模型陸續通過「生成式人工智能服務管理暫行辦法」備案，騰訊混元大模型也名列其中。而與該大模型一同通過審批的還包括北京五款、上海三款、廣州一款，及其他省市一款的大模型。

井賢棟認為，這一波大模型帶來的衝擊會重構很多商業。他用了生動比喻：相當於扔了一個石子到池塘裡面去，第一波漣漪看到的可能是直接替代了比如客戶運營、市場營銷和銷售。這可能只是第一波的漣漪而已，慢慢擴散開去，影響是極其深遠的。他提及大模型的出現，「不是一個新技術，而是一個新世界」。

此前有許多媒體報導，螞蟻集團正在自研語言和多模態大模型，螞蟻集團回應情況屬實。據悉，其研發中的大模型內部擬定名為「貞儀」。

另外，綜合中媒報導，8月11日小米集團開發的大規模預訓練語言模型「MiLM-6B」曝光；並在8月14日正式宣布手機端側大模型初步跑通，「小愛同學」已升級AI大模型並開啟邀請測試。而9月初，小米科技公司被發現申請註冊多個「小米大模型」、「MiLM-6B」商標，國際分類為科學儀器、網站服務、廣告銷售等，當前商標狀態均為申請中。