4個20元 上海網紅麵包「塞牙縫都不夠」到底是多小？
指甲一般大的麵包，你見過嗎？近日，上海有一款迷你可頌麵包引起了網友注意。買到麵包的網友熱中拿出各種物品當比例尺，顯現出麵包的小。但麵包不是裝飾品，終究還是要吃的，有人覺得迷你麵包味道很好、堪比工藝品，但也有人覺得它「小到令人髮指」，根本是智商稅。
紅星新聞報導，該產品來自甜品品牌NUDAKE。NUDAKE為南韓眼鏡品牌Gentle Monster旗下品牌，2019年年底進入中國市場，在北京SKP-S開設首店，目前在上海、寧波有3家門店。
門店表示，該麵包產品確實只有指甲蓋大小，甚至有門店表示只有「小拇指指甲蓋大，特別小」。該產品由南韓品牌方指定生產的，由人工手工搓製，由於小麵包的工藝較複雜，因此成本不低，4個售價20元(約2美元)，目前銷量還可以。
這麼小的麵包在它特別的條件下，味道成為其次，先在朋友圈裡發照片秀一波反而成為重要的事。有網友說「根本塞不了牙縫」、「這是工藝品價格」、「智商受到侮辱」。但也有網友倒是理智的說，「人家明碼標價」、「一個願打一個願挨」。
報導指出，NUDAKE以山峰蛋糕產品聞名，近兩年上線新品多為節慶蛋糕、禮盒。
去年，NUDAKE的中秋禮盒基礎款為480元，但其也上線了潮玩ROBBI的聯名款，內含潮玩手辦及數字藏品兌換卡，發售價格分別為2199元/套、4899元/套，一度觸及月餅500元價格紅線。今年中秋將至，NUDAKE中秋禮盒僅剩基礎款，其發布的兩款禮盒均定價為480元。
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