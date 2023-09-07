4個20元 上海網紅麵包「塞牙縫都不夠」到底是多小？

一口吞下指甲大的麵包，網友說「塞牙縫都不夠」。（視頻截圖）

指甲一般大的麵包，你見過嗎？近日，上海有一款迷你可頌麵包引起了網友注意。買到麵包的網友熱中拿出各種物品當比例尺，顯現出麵包的小。但麵包不是裝飾品，終究還是要吃的，有人覺得迷你麵包味道很好、堪比工藝品，但也有人覺得它「小到令人髮指」，根本是智商稅。

紅星新聞報導，該產品來自甜品品牌NUDAKE。NUDAKE為南韓 眼鏡品牌Gentle Monster旗下品牌，2019年年底進入中國市場，在北京 SKP-S開設首店，目前在上海、寧波有3家門店。

門店表示，該麵包產品確實只有指甲蓋大小，甚至有門店表示只有「小拇指指甲蓋大，特別小」。該產品由南韓品牌方指定生產的，由人工手工搓製，由於小麵包的工藝較複雜，因此成本不低，4個售價20元(約2美元)，目前銷量還可以。

指甲大的麵包，比耳機還小。（視頻截圖）

這麼小的麵包在它特別的條件下，味道成為其次，先在朋友圈裡發照片秀一波反而成為重要的事。有網友說「根本塞不了牙縫」、「這是工藝品價格」、「智商受到侮辱」。但也有網友倒是理智的說，「人家明碼標價」、「一個願打一個願挨」。

報導指出，NUDAKE以山峰蛋糕產品聞名，近兩年上線新品多為節慶蛋糕、禮盒。