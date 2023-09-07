楊麗萍新舞玩「陰陽雙修」？舞者觸及私處被轟「舞台當床」

楊麗萍的舞劇引發尺度太大的討論。(取材自三聯生活周刊)

孔雀舞蹈家楊麗萍舞劇又引發爭議，新舞蹈被指出現「陰陽雙修」畫面．男舞者身穿丁字褲、女舞者穿薄紗做出各種親密姿勢，一度觸及私處，引發觀眾不適，挨轟「尺度太大，把舞台當床」。對此，楊麗萍回應「這是藝術」，強調自己的創念理念是嚴肅的。

海峽網報導，之前楊麗萍的舞劇「孔雀」中，有一段男舞者只著一條肉色緊身褲，側躺在女演員懷裡，不仔細看會以為是全身赤裸，即引發不小爭議。而她最近的新版本「春之祭」裡加入了「萬物生」、「陰陽雙修」的元素，舞台表現更為大膽。

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保守觀眾認為在搞低級趣味，有網友認為設計有傷大雅，但也有網友支持說「還以為我活在古代，這麼封建嗎」、「藝術看不懂就別看，不愛看就不要看」、「反正本來就不是給小孩看的啊」、「楊麗萍的作品最崇尚自然，視覺效果極為震撼好嗎」。

楊麗萍及團隊對所謂「尺度大」一說不以為然，認為不能把藝術與「色情」混為一談。她解釋，男演員飾演的孔雀角色，最終奉獻出了全身的羽毛，以此來獲得女孔雀的自由，就像我們人出生後一樣，身上也是沒有任何東西的。也就是說，至少在主創看來，舞蹈的內容是有嚴肅思想價值的。

楊麗萍的舞劇引發尺度太大的討論。(取材自海峽網)

澎湃新聞評論指出，暫時無法斷言楊麗萍與網友「誰對誰錯」，因為兩者的討論不在一個維度。前者考慮的更多是「如何理解藝術」，而後者要問的是「藝術表達的限度」和「觀眾的感受」。