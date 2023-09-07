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西安地鐵站造型像棺材？「借鑑秦冠冕」

中國新聞組╱北京7日電
西安地鐵站造型被指「像棺材」，當局回應設計參考了秦始皇冠冕。(視頻截圖)
西安地鐵站造型被指「像棺材」，當局回應設計參考了秦始皇冠冕。(視頻截圖)

陜西西安地鐵1號線三期即將開通，七個車站均位於咸陽市，地鐵站的建築造型近日引發關注，有網友吐槽「像棺材」，當局回應，該設計參考了秦朝風格，借鑑了秦始皇冠冕造型。

來源：YouTube

極目新聞報導，有網友上傳視頻顯示，西安地鐵1號線陳楊寨、安谷等站的建築主體色彩為黑鑲紅，前端略翹起，被網友吐槽：「這不就像個棺材嗎？」也有網友認為，「應該是參考了秦始皇的冠冕造型」、「彰顯了咸陽作為秦朝都城的底蘊，為設計師點讚」、「秦人尚黑，漢初尚紅，所以顏色是黑紅結合，造型又是雲紋冠冕的樣子，設計非常好，很大氣漂亮」。

當局回應，地鐵站設計確實是參考了秦朝風格，借鑒了秦始皇冠冕造型。

據報導，西安地鐵微信公眾號2年前就曾發布文章《西安地鐵1號線三期車站出地面建築景觀設計方案邀您參與投票》，表示「為打造現代時尚兼具地域文化內涵的特色車站，體現歷史文化名城文化特色及創新發展理念，公開徵集地鐵1號線三期車站出地面建築景觀設計方案。邀請廣大市民踴躍投票，評選出您心目中的最佳方案」。

報導說，該文章共列出A、B兩個方案，其中A方案的創作主題是「雲紋冠冕─玄鳥展翅，雲紋飄逸，珠冠旒冕，盛世秦風」，其展示的效果圖，確實與最終建成的地鐵口造型相似。

地鐵站 投票 微信

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