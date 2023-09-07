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「天津跳水大爺」狂歡結束了 官方封獅子​林橋：需修理

中國新聞組／北京7日電

天津獅子林橋因為「跳水大爺」吸引大批市民和遊客圍觀，成為了「8A級景點」，連奧運跳水冠軍何沖也來跳水。但聚集的人多，安全隱患也隨之浮現。當地藍天救援2天就救起14名跳水群眾，官方6日則以獅子林橋需修理為由封橋。「獅子林橋跳水隊」也發文退出，以確保橋上、橋下通行安全。

來源：通視

笑稱自己是「天津掰掰(伯伯)」的大爺們，站在橋上喊口號、講相聲後，隨後一躍從約6米高度跳入河中。這畫面是過去這段時間裡，天津最紅的畫面。他們走紅在短視頻平台，獅子林橋吸引中外遊客、網紅、商販，開起一場「跳橋狂歡」。

但是，太多參與者沒有經過準備和訓練，便在群眾鼓噪之下跳水，當地藍天救援隊在獅子林橋周邊執行任務，僅兩天就救起14名跳水群眾，其中有7人系因不正確的跳水姿勢入水造成昏迷，5人溺水，2人突發疾病。

獅子林橋老舊的平台下支撐角鋼銹蝕嚴重與夜間照明一事，也影響了跳水條件。

跳水者從獅子林橋上跳下。(取材自央視)
跳水者從獅子林橋上跳下。(取材自央視)

香港明報報導，6日，獅子林橋護欄前拉起警戒線，工人爬上欄桿外沿修理，雖然未確定完工日期，但明確是為這場狂歡活動按下暫停鍵。

現場仍然有許多遊客聚集，大爺們改成到岸邊跳水，不少帶貨網紅對著鏡頭滔滔不絕的介紹著。

對於政府「封橋」，本地人郝大爺表示理解，稱等修好再跳。亦有市民認為「天津好不容易火一回」，政府應「順市民意願有效管理」。

孫大爺在勸阻沒有經驗的俄羅斯女留學生不要跳水。(取材自紅星新聞)
孫大爺在勸阻沒有經驗的俄羅斯女留學生不要跳水。(取材自紅星新聞)

極目新聞報導，「天津獅子林橋跳水隊」6日也發出倡議書，宣告他們要退出獅子林橋跳水。

倡議書寫到，平均年齡60多歲的他們是由天津本地游泳愛好者組成，年輕時就在海河裡遊泳，後來水性特別好的開始嘗試跳水，到現在跳了有30多年了。

「天津掰掰」的暴紅令他們都沒想到，但現在到獅子林橋跳水的人實在太多了，他們不想看到有人受傷，成員也自發性的成為維護秩序、維護大家生命安全的志願者。

在諸多考量嗎，跳水隊決定退出獅子林橋，讓政府維修橋，確保民眾通行安全。他們決定改到對公眾開放的專業室內場館去跳水。

對此，網友議論「果然，什麽東西沾了網紅就都不太好了」、「天津跳水變天津救援」、「大爺們被談了吧」、「遊客們就別跟風了」。

海河邊圍觀跳水的人群。(取材自紅星新聞)
海河邊圍觀跳水的人群。(取材自紅星新聞)

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