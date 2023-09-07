美作家在中國連逛3家Costco 被人潮驚呆：哪有不景氣?

中國好市多人潮絡繹不絕。（路透）

路口交通堵塞、進店排隊一小時…近日，位於杭州蕭山的「好市多 」（Costco ，中國稱「開市客」）門店開業，半天內即被人潮「擠爆」。美國作家夫婦日前實地參訪中國三家好市多，也被當地人潮驚呆，直呼「中國好市多的人流量和美國比起來多了2倍。」

大公報報導，作家大衛‧施瓦茨（David Schwartz）及蘇珊‧施瓦茨（Susan Schwartz）夫妻７月參觀了位在上海、蘇州的好市多發現，門店日均客流量高達7000人，不論平日、周末，從早到晚都可見滿滿人潮，與美國形成鮮明對比，根本感受不到中國的不景氣。

據報導，杭州好市多開業20分鐘，三隻愛馬仕包包迅速售罄，同樣瞬間被搶空的還有整箱裝的茅台酒，一箱6瓶售價1萬9688.9人民幣，單瓶價格3281人民幣。

蘇珊‧施瓦茨說，在店裡她還能看到各個年齡層的顧客，「中國消費者非常欣賞物美價廉的商品。」

這樣的「搶購」場景，幾乎在好市多落地的每一個中國城市都有上演。好市多中國區總經理章曙蘊表示，「如今的消費者對國際化生活方式和一站式購物體驗有著快速攀升的需求。」