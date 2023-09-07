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「甩蘋果好幾條街」 任澤平讚華為 被曝用小米發訊

中國新聞組／北京7日電
經濟學家任澤平稱讚華為Mate 60 Pro「甩蘋果好幾條街」。(取材自微博)
經濟學家任澤平稱讚華為Mate 60 Pro「甩蘋果好幾條街」。(取材自微博)

中國經濟學家任澤平5日在微博PO文，盛讚中國手機品牌華為Mate 60 Pro「甩蘋果好幾條街」，卻被眼尖網友發現，任澤平其實是用小米手機MIX Fold 2發出此文，遭到網友大酸：「認真點，是小米手機」、「果然對國貨一視同仁」。

來源：世界新聞網

聯合新聞網報導，華為日前發表最新旗艦版手機Mate 60 Pro。任澤平也在微博稱讚華為手機，「為華為點讚，燒不死的鳥才是鳳凰，是我用過最好的手機，甩蘋果好幾條街」。未料卻被眼尖網友以圖抓包，表示任澤平用的是小米的MIX Fold 2。

網友在任澤平的微博PO文下方表示，「任總用小米手機給華為按讚，說明他支持國貨的決心，對國貨一視同仁、雨露均霑」、「用小米手機，說最漂亮的話」、「可真是一舉多得啊」。

有網友開酸，認為任總其實是覺得「華為最好，只用小米」。也有網友提醒任澤平，「認真點，是小米手機」。但也有網友覺得，在中國使用蘋果手機信號是「真心垃圾」，任澤平所言的比蘋果好用，其實是實話。

根據華為公布的售價，Mate 60 Pro以最大容量12GB+1TB、要價7999元人民幣(約1093美元），而任澤平用來發訊息的小米MIX Fold 2折疊機也不遑多讓，要價8999元，是小米旗下第二款摺疊螢幕旗艦手機。

小米 華為 微博

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