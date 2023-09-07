華為新機「捅破天」衛星電話技術 連接中國天通一號

華為Mate 60 Pro具衛星通話功能。此為示意圖。(取材自華為官網)

華為 低調出新機突破美國科技封鎖，Mate 60 Pro內使用的5G 技術與7奈米晶片 ，引發各路專家研究。其中，手機一項「捅破天」的衛星電話技術連接了中國的天通一號衛星，目前該衛星已發射三顆，覆蓋中國及周邊等地區。但如果要使用的話，要單獨開通相關的電信套餐，一個月人民幣200元（約27.3美元），並不便宜。

來源：世界新聞網

鈦媒體報導，相較以往專業的衛星電話，華為Mate 60 Pro這種大眾智慧手機衛星通話功能的搭載，提升便利性，也不用多花錢去購買接收衛星訊號的設備，在需要的時候，提前開通電信套餐即可。未來，在深山探險等多種場景的商業化拓展上，存在一定的市場空間。

按照通信衛星運行的軌道不同，衛星通信系統可分為低軌通信衛星(LEO)、中軌通信衛星(MEO)和高軌地球同步通信衛星(GEO)。華為Mate 60 Pro連接的天通一號衛星系統是由3顆高軌衛星組成，距離地面3.6萬公里的高度，相對地面保持靜止。

對於高軌通信衛星系統來說，其技術最為成熟，壽命長、單星容量也大。但是，缺點也很明顯，由於距離地面距離過長，導致其傳輸延時大，終端功耗高，覆蓋範圍有限，資費方面也較貴。

網速可達5G水準的Mate 60 Pro，被中國官媒和網民視為華為重返5G手機行業的標誌，更被解讀為中國突破了美國在5G晶片的封鎖。但有媒體提出質疑，「華為5G是不是真5G？」

美國之音報導，華為在發售這支「史上最強Mate系列手機」時，有諸多疑點，如華為發布新機卻異常低調，華為和晶片製造商中芯國際對新手機的「技術突破」一直保持沉默，與中國過往的行事風格不同。

而手機規格參數也十分隱晦，在華為的官方網站的正式介紹中，Mate 60 Pro的技術規格資訊對「5G」概念隻字未提，手機包裝上也沒有任何5G字樣。

華為Mate 60 Pro熱賣。(歐新社)

而其搭載的中芯國際7奈米晶片也被指製造工藝過時，缺乏商業性。